Футбольный клуб «Челябинск» прервал победную серию в чемпионате ФНЛ

Южноуральский клуб уступил ульяновской «Волге» — 1:3

Во втором дивизионе Футбольной национальной лиги завершился ключевой поединок первого круга, в котором встретились лидеры группы 4 — ФК «Челябинск» и «Волга» из Ульяновска. Южноуральский клуб проиграл со счетом 1:3 и прервал свою победную восьмиматчевую серию, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

О том, как здорово ФК «Челябинск» стартовал в чемпионате ФНЛ-2 сказано уже немало. Команда одержала 8 побед подряд, не потеряв очки ни в одном матче и уверенно возглавила турнирную таблицу. Уверенная игра и великолепные результаты, вне сомнений, сплотили команду, позволили игрокам получить хороший эмоциональный настрой. Однако достойно выступает в нынешнем сезоне и ульяновская «Волга», обосновавшаяся на второй строчке турнирной таблицы с пермским «Амкаром». Противостояние этих соперников должно было стать одним из ключевых в первом круге.

И в целом, игра оправдала ожидания. Уже с первых минут команды задали высокий темп, делая акцент на атакующие действия. На 10-й минуте реальную возможность открыть счет в матче упустил форвард гостей Алексей Каштанов. После прострела с фланга он бил в упор, но голкипер челябинцев Сергей Глазков спас партнеров по команде.

Ответ хозяев не заставил себя ждать. В позиционной атаке здорово сыграл Никита Касаткин. Получив мяч, он обыграл своего визави, вышел на оперативный простор, сделав пас на фланг Виктору Курышеву. Капитан челябинцев сделал выверенный прострел в центр штрафной, где Марат Шайморданов зряче пробил в угол ворот соперника — 1:0.

Во втором тайме наставник гостей произвел ряд замен, которые как покажет ход дальнейших событий, коренным образом повлияют на игру. В составе «Волги» на поле вышел Игорь Беляков, несколько сезонов проведший за ФК «Челябинск». Он-то и стал автором ответного забитого мяча на 70-й минуте матча. Форвард гостей мастерски замкнул навес с фланга и головой разящим ударом отправил мяч в угол ворот южноуральцев.

Не прошло и пяти минут, как гости вышли вперед. После удара со штрафного мяч угодил в руку защитнику челябинцев Вячеслава Демина. Судья увидел в этом нарушение — вторая желтая карточка и пенальти в ворота хозяев. Капитан волжан Алексей Цыганцов с «точки» был точен — 1:2!

В оставшееся время ФК «Челябинск», играя в меньшинстве, побежал всеми силами отыгрываться. Однако гости, перекрыв все подступы к своей штрафной, сумели сохранить достигнутое преимущество, а в компенсированное время отличились снова — Руслан Тутаев установил окончательный счет — 1:3.

Несмотря на поражение, ФК «Челябинск» сохранил за собой первую строчку в турнирной таблице. 26 сентября южноуральцы сыграют в гостях со «Спартаком» из города Туймазы.