Футбольный клуб «Челябинск» потерял очки в матче с «Енисеем» в Первой лиге

Зато продлил серию без поражений до восьми игр

Футболисты «Челябинска» и красноярского «Енисея» завершили матч нулевой ничьей в Первой лиге. Сибиряки лучше провели первый тайм, южноуральцы — второй. Обе команды в равной степени могли рассчитывать на победу, но разошлись миром. Хозяева поля потеряли два очка, но продлили серию матчей без поражений до восьми матчей, сохранив за собой четвертое место в турнирной таблице, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

К очному поединку команды подошли с диаметрально разными показателями. У челябинцев была хорошая серия из семи матчей кряду без поражений, сибиряки пять игр подряд не знали радости побед. Одни находились в топе турнирной таблицы, другие — в подвале. Но разве все это может иметь какое-то значение, если речь идет о Первой лиге? Непредсказуемом и равном по составу участников турнире.

Вот и этот матч подтвердил, что в этой лиге что-либо прогнозировать — дело неблагодарное. В первом тайме красноярцы «возили» хозяев поля, не давая им глубоко вздохнуть. Сибиряки забрали центр поля, решив две важнейшие для себя задачи: проводили неплохие позиционные атаки, а также гасили в зародыше наступательные действия соперника.

Не прошло и десяти минут с начала матча, как дважды из хорошей позиции наносил удары Андреа Чуканов. Особенно опасен была его вторая попытка — мяч летел в створ ворот, но Александр Жиров заблокировал удар и спас команду от гола. Между тем футболисты «Енисея» уже к 12-й минуте подали три угловых.

Что касается челябинцев, то первый удар в створ ворот они нанесли аж на 25-й минуте. Не из самой хорошей позиции решился на дальний выстрел с левой ноги Гаррик Левин. Удар получился плотный, но прямо по центру ворот — голкиперу сибиряков Егору Шамову не составило труда зафиксировать мяч в руках.

Очевидно, не устраивало то, что происходило на поле и главного тренера ФК «Челябинск» Романа Пилипчука. Он и в предыдущем матче произвел раннюю замену, убрав с поля Бабу Н’Диайе. Тогда он объяснил это тем, что африканец не лучшим образом цеплялся за мяч, надо было перемещать в центр Гаррика Левина, чтобы усилить середину поля. В этот раз уже на 40-й минуте поле покинул Денис Пушкарев, вместо него вышел «чистый» форвард Матвей Урванцев.

В перерыве Роман Пилипчук произвел еще одну замену. При этом усилил атакующий потенциал команды — вместо флангового защитника Александра Гапечкина на поле вышел атакующий полузащитник Александр Носов. Левый вингер челябинцев занял свое привычное место, а вот Гаррик Левин ушел на правый край, но расположился чуть глубже.

Такие рокировки принесли свои плоды. По крайней мере, начали второй тайм хозяева поля гораздо лучше. За пять минут они совершили три неплохих подхода к штрафной соперника. Впрочем, запала надолго не хватило. Градус игры немного упал, матч перешел в позиционную борьбу. Но футбол, тем не менее, радовал глаз — мяч практически не задерживался в середине поля. Вот только темп игры чуть упал.

Могли бы освежить игру футболисты со скамейки запасных. Однако главный тренер гостей Андрей Тихонов бросать в бой резервистов не спешил, зато его коллега произвел еще одну замену. Так, вместо Вильфрида Эзы на поле вышел Тимофей Комиссаров. И почти тут же имел хороший момент для взятия ворот, но удар из выгодной позиции у него не получился.

Самый верный шанс забить гол был у хозяев поля на 78-й минуте. Гаррик Левин с правого фланга делал хороший навес в штрафную — увы, Рамазану Гаджимурадову не хватило роста для того, чтобы головой нанести прицельный удар в створ ворот. Будь он на пару сантиметров выше — быть бы голу. Увы, счет так и не изменился — нулевая ничья.

Футбол. Сезон-2025/2026. Чемпионат России. Первая лига. 13-й тур.

6 октября. ФК «Челябинск» — «Енисей» (Красноярск) — 0:0.

ФК «Челябинск» сохранил за собой четвертое место в турнирной таблице. В следующем туре ему предстоит сразиться 11 октября в Екатеринбурге с «Уралом». Нас ждет классное дерби, которое станет главным событием 14-го тура в Первой лиге!

Фото: пресс-служба ФК «Челябинск».

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).