Футбольный клуб «Челябинск» потерпел домашнее поражение в чемпионате ФНЛ

Южноуральская команда уступила «Спартаку» из города Туймазы — 2:4

Сегодня, 14 ноября, в 20 туре первенства второго дивизиона в Футбольной национальной лиге футболисты «Челябинска» потерпели домашнее поражение от «Спартака» из города Туймазы со счетом 2:4. Для нашей команды это стало пятое поражение в сезоне, сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».



С первых минут гости пошли вперед, обозначив свое желание играть в атакующий футбол. Спартак начал создавать опасные моменты у ворот челябинцев. Один из них оказался голевым. После подачи с правого фланга, игрок гостей головой открыл счет в матче. В ответной атаке челябинские футболисты могли сравнять счет, но форвард Егор Дорохов не попал в дальний угол ворот. Первый тайм получился с большим количеством опасных моментов.



Второй тайм начался с голевых моментов «Челябинска». Наша команда несколько раз могла сравнять счет в матче, но не хватило везения. И как это часто бывает в футболе, увлекшись своими атаками, хозяева пропустили чужую. После передачи с левого фланга Арсений Жугин забил гол в ближний угол ворот челябинской команды. Но всего пару минут спустя челябинцы смогли отыграть один мяч. Марат Шайморданов технично переправил мяч в ворота — 1:2.



Однако спустя пять минут «Спартак» провел атаку левым флангом. После удара головой, мяч попал в руку капитана нашей команды Виктора Курышева. Удаление и пенальти, который реализовал Александр Дмитрюк. «Челябинск» не собирался сдаваться. Даже в меньшинстве, изо всех сил южноуральцы старались вырвать хотя бы ничью, и моменты для этого были. Но вместо этого пропустили четвертый. Мяч в свои ворота после прострела с фланга срезал Кирилл Сараев. В итоге поражение со счетом 2:4.



После 20 сыгранных матчей ФК «Челябинск» занимает вторую строчку с 38 очками. Этот тур завершил для команды программу осенней части первенства. Следующие матчи состоится весной.

