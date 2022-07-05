Руководство футбольного клуба «Челябинск» объявило о подписании двух новых игроков. Контракт с командой подписали центральный защитник Евгений Лопатько, в прошлом сезоне игравший за другой южноуральский клуб «Торпедо» Миасс, и форвард Виктор Сергеев, сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».
25-летний Евгений Лопатько успешно выступал за челябинский мини-футбольный клуб «Южный Урал». Минувший сезон защитник провел в «Торпедо» Миасс. На его счету 27 матчей и один забитый гол.
Виктору Сергееву 29 лет. Он имеет большой опыт выступления в ФНЛ, в которой отыграл больше 100 матчей. Профессиональную карьеру начал в Новосибирске, в клубе «Сибирь-2». Последним клубом Виктора стал выступавший в прошлом сезоне в ФНЛ-1 «Текстильщик» (Иваново). За свою профессиональную карьеру форвард отыграл более 200 матчей, забил 43 мяча и сделал 12 голевых передач.
Ранее в межсезонье руководство футбольного клуба «Челябинск» объявило о том, что команду покидают четыре игрока. Продолжат карьеру в других командах Эдуард Валиахметов, Владислав Дубровский, Никита Касаткин и Виктор Киселев.
Напомним, что главный тренер ФК «Челябинск» Михаил Сальников также покинул клуб. Наставник южноуральской команды продолжит работу в московском «Велесе». Новым тренером футбольного клуба «Челябинск» стал Виктор Булатов. Известный в прошлом полузащитник московского «Спартака» и сборной России дал первое и обстоятельное интервью ИА «Первое областное» в новой должности.
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