Руководство футбольного клуба «Челябинск» объявило о том, что команду покидают четыре игрока. Продолжат карьеру в других командах Эдуард Валиахметов, Владислав Дубровский, Никита Касаткин и Виктор Киселев. Ранее команду покинул главный тренер Михаил Сальников, на место которого пришел Виктор Булатов, сообщили в пресс-службе ФК «Челябинск».
Эдуард Валиахметов продолжит карьеру в калининградском футбольном клубе «Балтика», занявшем в минувшем сезоне 8-е место в ФНЛ. Эдуард перешел в ФК «Челябинск» зимой 2020 года из ФК «Урал-2» и за это время стал одним из лучших ассистентов в 4-й группе ФНЛ-2. В минувшем сезоне на счету футболиста 2 гола и 13 голевых передач в 27 матчах за челябинский клуб.
Воспитанник челябинского футбола Владислав Дубровский продолжит карьеру в команде ФНЛ ФК «Родина». За основной состав южноуральской команды полузащитник выступал с сезона-2014/2015. В минувшем сезоне он провел 26 матчей. Стал автором 3 голов и сделал 3 результативные передачи. Отметим, что за ФК «Родина» выступает еще один бывший игрок ФК «Челябинск» — Руслан Байтуков.
Никита Касаткин перешел в ФК «Тюмень». Футболист пришел в «Челябинск» из ижевского «Зенита». По итогам минувшего сезона форвард помог нашей команде завоевать серебряные медали. На его счету 8 голов и 11 ассистов в 27 матчах ФНЛ-2.
Полузащитник Виктор Киселев продолжит карьеру в клубе ФНЛ «Велес», который в новом сезоне будет возглавлять экс-наставник ФК «Челябинск» Михаил Сальников. В минувшем сезоне на счету игрока 27 матчей и 4 гола (все с пенальти).
«Футбольный клуб „Челябинск“ благодарит каждого игрока за вклад в „серебряный“ и „бронзовый“ успехи клуба и желает ему удачи и побед в дальнейшей карьере», — отметили в пресс-службе ФК «Челябинск».
Напомним, что главный тренер ФК «Челябинск» Михаил Сальников также покинул клуб. Наставник южноуральской команды продолжит работу в московском «Велесе». Новым тренером футбольного клуба «Челябинск» стал Виктор Булатов. Известный в прошлом полузащитник московского «Спартака» и сборной России дал первое и обстоятельное интервью ИА «Первое областное» в новой должности.
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