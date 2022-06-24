Футбольный клуб «Челябинск» покинули четыре игрока основного состава

Из команды ушли Эдуард Валиахметов, Владислав Дубровский, Никита Касаткин и Виктор Киселев

«Футбольный клуб „Челябинск“ благодарит каждого игрока за вклад в „серебряный“ и „бронзовый“ успехи клуба и желает ему удачи и побед в дальнейшей карьере»,

— отметили в пресс-службе ФК «Челябинск».