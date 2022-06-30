Руководство футбольного клуба «Челябинск» объявило о подписании трех новых игроков. Контракт с южноуральской командой подписали крайний защитник Николай Злобин, опорный полузащитник Илья Шведюк и выпускник местной футбольной школы Ефим Станиславчук, сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».
Николаю Злобину 26 лет. Выступает защитник преимущественно на правом краю обороны, но может сыграть и слева. Николай три года провел в академии московского «Спартака», затем стал игроком молодежки казанского «Рубина». Выступал за такие команды, как «Долгопрудный», «Томь», «Сатурн» (Раменское), «Арсенал» (Тула), «Химик-Арсенал» и «Арсенал-2», за который в минувшем сезоне ПФЛ-2 отыграл 26 матчей. Забил 3 гола и сделал 2 ассиста.
25-летний опорный полузащитник Илья Шведюк имеет опыт игры в ФНЛ-1. Илья выступал за такие команды, как «Смена», «Носта» и «Авангард». Прошлый сезон провел в клубе ФНЛ-1 «Текстильщик» из Иваново, где был основным опорным полузащитником, отыграв в 31 матче из 38.
Первый профессиональный контракт с челябинской командой подписал выпускник местной футбольной школы — Ефим Станиславчук. Футболист прошел всю футбольную иерархию, начиная с выступления в юношеских командах, продолжая в «Челябинск-М».
Ранее в межсезонье руководство футбольного клуба «Челябинск» объявило о том, что команду покидают четыре игрока. Продолжат карьеру в других командах Эдуард Валиахметов, Владислав Дубровский, Никита Касаткин и Виктор Киселев.
Напомним, что главный тренер ФК «Челябинск» Михаил Сальников также покинул клуб. Наставник южноуральской команды продолжит работу в московском «Велесе». Новым тренером футбольного клуба «Челябинск» стал Виктор Булатов. Известный в прошлом полузащитник московского «Спартака» и сборной России дал первое и обстоятельное интервью ИА «Первое областное» в новой должности.
Также футбольный клуб «Челябинск» проведет две контрольные игры перед стартом сезона. Южноуральская команда сыграет против ФК «Тюмень» 2 и 9 июля.
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