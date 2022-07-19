Руководство футбольного клуба «Челябинск» объявило о подписании контракта с 20-летним защитником Никитой Супагиным. Прошлый сезон игрок провел в ульяновской «Волге», сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».
Никита является воспитанником академии казанского «Рубина». В основном играет на позиции латераля, то есть крайний защитник. Может играть на обеих бровях. Минувший сезон Никита провел в ульяновской «Волге», которая стала лучшей в сезоне. За ульяновский клуб он сыграл 24 матча и стал автором 4 голевых передач. До этого выступал за ФК «Знамя-Ногинск», за который провел 23 матча.
Напомним, что на этой неделе стартует новый футбольный сезон во втором дивизионе Футбольной национальной лиги. По словам директора ФК «Челябинск» Константина Арестова, перед командой стоят амбициозные и максимальные задачи — повышение в ранге.
ФК «Челябинск» свой первый матч проведет 24 июля в Новосибирске. Трансляцию игры можно будет посмотреть на ютуб-канале. Первый домашний матч южноуральцы сыграют через две недели — 30 июля. Соперник — ФК «Тюмень».
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