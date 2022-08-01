Руководство футбольного клуба «Челябинск» объявило о подписании контракта с 22-летним атакующим полузащитником Ильей Азявиным. Прошлый сезон игрок провел в ярославском «Шиннике», сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».
Илья Азявин воспитанник краснодарского футбола. Полузащитник выступал за команды «Кубань», астраханский «Волгарь», молдавский клуб «Кодру», а также «Шинник» из Ярославля. В прошлом сезоне в составе ярославской команды в 27 матчах забил 9 голов в группе 2 Второй лиги. Всего на счету Ильи 69 матчей и 11 голов в профессиональной карьере.
Напомним, что футбольный клуб «Челябинск» провел первый домашний матч в новом сезоне первенства России во второй лиге. Челябинцы уступили одному из фаворитов первенства ФК «Тюмень» со счетом 0:3. Следующий матч ФК «Челябинск» проведет 7 августа в гостях с «Оренбургом-2».
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