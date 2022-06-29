Руководство ФК «Челябинск» объявило о том, что в команду возвращается воспитанник клуба Павел Крыжевских. Минувший сезон он провел в ФК «Калуга». Это первый новобранец команды в текущем межсезонье, сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».
Павел возвращается в родной город спустя год. Всего в составе челябинцев команды полузащитник провел более 100 матчей в различных турнирах. Последним клубом Павла была «Калуга», за которую в минувшем сезоне он отыграл 25 матчей и забил 4 гола.
Ранее в межсезонье руководство футбольного клуба «Челябинск» объявило о том, что команду покидают четыре игрока. Продолжат карьеру в других командах Эдуард Валиахметов, Владислав Дубровский, Никита Касаткин и Виктор Киселев.
Напомним, что главный тренер ФК «Челябинск» Михаил Сальников также покинул клуб. Наставник южноуральской команды продолжит работу в московском «Велесе». Новым тренером футбольного клуба «Челябинск» стал Виктор Булатов. Известный в прошлом полузащитник московского «Спартака» и сборной России дал первое и обстоятельное интервью ИА «Первое областное» в новой должности.
Также футбольный клуб «Челябинск» проведет две контрольные игры перед стартом сезона. Южноуральская команда сыграет против ФК «Тюмень» 2 и 9 июля.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... Моя деревня Национальный интерес