Руководство ФК «Челябинск» объявило о том, что в команду возвращается воспитанник клуба Павел Крыжевских. Минувший сезон он провел в ФК «Калуга». Это первый новобранец команды в текущем межсезонье, сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».

Павел возвращается в родной город спустя год. Всего в составе челябинцев команды полузащитник провел более 100 матчей в различных турнирах. Последним клубом Павла была «Калуга», за которую в минувшем сезоне он отыграл 25 матчей и забил 4 гола.

Ранее в межсезонье руководство футбольного клуба «Челябинск» объявило о том, что команду покидают четыре игрока. Продолжат карьеру в других командах Эдуард Валиахметов, Владислав Дубровский, Никита Касаткин и Виктор Киселев.

Напомним, что главный тренер ФК «Челябинск» Михаил Сальников также покинул клуб. Наставник южноуральской команды продолжит работу в московском «Велесе». Новым тренером футбольного клуба «Челябинск» стал Виктор Булатов. Известный в прошлом полузащитник московского «Спартака» и сборной России дал первое и обстоятельное интервью ИА «Первое областное» в новой должности.

Также футбольный клуб «Челябинск» проведет две контрольные игры перед стартом сезона. Южноуральская команда сыграет против ФК «Тюмень» 2 и 9 июля.