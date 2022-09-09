Футбольный клуб «Челябинск» подписал контракт с форвардом Егором Дороховым

Воспитанник челябинского футбола возвращается в родной клуб

«На самом флажке летнего трансферного окна нашему клубу удалось договориться о возвращении Егора в родной клуб. Уверены, что форвард в этом сезоне поможет „Челябинску“ добиться поставленных целей и забьет немало важных голов в составе нашей команды. С возвращением домой!»

— рассказали в челябинском клубе.