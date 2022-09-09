Сегодня, 9 сентября, руководство футбольного клуба «Челябинск» объявило о подписании контракта с нападающим Егором Дороховым. Егор — воспитанник челябинского футбола. В прошлом сезоне форвард выступал за московское «Торпедо», сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».

В первой половине сезона 2021/22 Егор Дорохов забил 9 голов, став лучшим бомбардиром «Челябинска» и одним из лучших форвардов группы 4. Кроме того, нападающий несколько раз признавался лучшим молодым игроком четвертой группы. Прошлой зимой игрок перебрался в московское «Торпедо», которое по итогам сезона вышло в премьер-лигу, после чего был отдан в аренду команде Первой лиги ФК «Велес».

«На самом флажке летнего трансферного окна нашему клубу удалось договориться о возвращении Егора в родной клуб. Уверены, что форвард в этом сезоне поможет „Челябинску“ добиться поставленных целей и забьет немало важных голов в составе нашей команды. С возвращением домой!» — рассказали в челябинском клубе.
Напомним, что футболисты «Челябинска» одержали пятую победу подряд во второй лиге первенства России. Следующий матч ФК «Челябинск» сыграет 10 сентября дома против пермского «Амкара».