Футбольный клуб «Челябинск» подхватил «ничейный синдром» в Первой лиге

В очередном туре южноуральцы разошлись миром с «Черноморцем» в Новороссийске — 0:0



Футбольный клуб «Челябинск»

Футбольный клуб «Челябинск» в очередной раз завершил вничью матч в Первой лиге. На сей раз подопечные Романа Пилипчука разошлись миром в Новороссийске с «Черноморцем» — 0:0. Это уже седьмая ничья южноуральцев в последних девяти матчах чемпионата, в трех из них команда уходит с поля без забитых голов, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Начало матча осталось за хозяевами. Они активнее действовали в атаке, создали несколько хороших подходов к штрафной соперника. Особенно досаждал владениям челябинцев Саид Алиев. На 8-й минуте после розыгрыша углового он оказался на ударной позиции и лишь реакция голкипера Ильи Тусеева помогла челябинцам избежать гола в свои ворота.

К середине тайма игра чуть успокоилась, южане больше владели мячом, но опасных подходов к воротам соперника у них стало меньше. Челябинцы голевых моментов не создали. Лишь на 38-й минуте им удалось-таки организовать хорошую позиционную атаку. Это Денис Пушкарев наносил хороший удар, и однако защитник хозяев Максим Сыщенко встал на пути мяча, выбив его с «ленточки» ворот.

На 40-й минуте челябинцы остались в меньшинстве. За грубый подкат прямую красную карточку получил Александр Гапечкин. Судья в эпизоде не сомневался — наш игрок действовал слишком грубо.

В такой ситуации челябинцам нужно было скорее сохранять ничейный счет, чем играть на победу. Тем не менее, именно подопечные Романа Пилипчука имели прекрасный шанс открыть счет в матче, когда решился на удар издали Тимофей Комиссаров. Мяч угодил в перекладину и отскочил в поле! Практически тут же хозяева ответили убойным моментом, и вновь на острие атаки оказался Саид Алиев.

На 75-й минуте заработал на себе фол Рамазан Гаджимурадов. Вторая желтая карточка для Илья Кирша превратилась в красную. Команды теперь играли в равных составах. В концовке мог принести победу челябинцам Александр Носов. Прорвавшись по левому флангу он затем бил в дальний угол ворот. Увы, голкипер хозяев спас команду от гола.

Футбол. Сезон-2025/2026. Первая лига. 16-й тур.

25 октября. «Черноморец» (Новороссийск) — ФК «Челябинск» — 0:0.

Ничья 0:0 — пожалуй, справедливый итог этого не самого зрелищного, но боевого матча. В следующем туре подопечные Романа Пилипчука сыграют в гостях 1 ноября с ярославским «Шинником», а 5-го числе проведут перенесенный матч 14-го тура с «Уралом» в Екатеринбурге.

Фото: пресс-служба ФК «Черноморец» (Новороссийск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).