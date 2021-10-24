Футбольный клуб «Челябинск» одержал вторую победу подряд в южноуральском дерби

Челябинская команда обыграла «Торпедо» из Миасса — 2:0

В очередном туре первенства второго дивизиона в Футбольной национальной лиге футболисты «Челябинска» в гостях победили «Торпедо» из Миасса — 2:0. Челябинский клуб забив дважды в первом тайме уверенно довел игру до победы.



В прошлом матче Челябинская команда одержала победу в южноуральском дерби со счетом 1:0. В самом конце матча челябинские игроки смогли заработать и реализовать пенальти.



Уже на первых минутах челябинцы пошли вперёд большими силами. Но вот первый удар в створ нанесли гости. На 18 минуте капитан челябинской команды Виктор Курышев бесстрашно полетел на вратаря гостей и заработал пенальти. Этот эпизод был практически близнецом моменту в матче недельной давности между этими же командами. Пенальти реализовал Виктор Киселев — 1:0. И почти сразу «Челябинск» удвоил преимущество. Егор Дорохов хорошим ударом поразил дальний нижний угол. После первого тайма счет 2:0.



Вторая половина началась чуть поспокойнее. Однако челябинцы по-прежнему владели инициативой. Но во втором тайме было мало опасных моментов и много борьбы в центре поля. Матч получился очень боевым, судья раздал много карточек. Итоговый счет встречи 2-0.«Челябинск» победил «Торпедо» дважды в течение недели.



После 15 сыгранных матчей ФК «Челябинск» продолжает занимать вторую строчку с 34 очками, а торпедовцы 11 место, с 17 очками. Следующий матч челябинские игроки проведут 31 октября против команды «Звезда» из Перми.

