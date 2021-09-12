Футбольный клуб «Челябинск» одержал восьмую победу подряд!

В гостевом поединке южноуральская команда разгромила в Новотроицке «Носту» — 3:0

В очередном матче второго дивизиона Футбольной национальной лиги футболисты «Челябинска» разгромили в гостевом поединке новотроицкую «Носту» — 3:0. Эта победа стала для подопечных Михаила Сальяникова восьмой подряд с начала чемпионата. Наша команда продолжает оставаться единственной в ФНЛ-2, кому удалось не потерять ни одного очка, сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».

По сравнению с победным матчем прошлого тура над «Иртышом» тренерский штаб челябинцев произвел две перестановки в стартовом составе. Место в воротах занял Олег Новиков, а компанию на острие атаки Егору Дорохову составил Максим Руднев.

Наша команда, по сути, решила все вопросы относительно победителя этого матча уже в первом тайме, забив в ворота соперника три безответных мяча. Уже на 18-й секунде «Челябинск» нанес первый удар в створ ворот соперника. Сделал это капитан Виктор Курышев. А вот дальше произошел эпизод, во многом ставший ключевым и предопределивший дальнейший ход матча.

На 2-й минуте хозяева заработали право на пенальти. Игрок «Носты» Никита Теленков взял внушительный разбег от самой линии штрафной, но Олег Новиков прекрасным сэйвом ликвидировал угрозу, вытащив мяч из левого от себя угла. После этого эпизода челябинцы завладели игровым и территориальным преимуществом. Игра пошла полностью по сценарию нашей команды. Волны атак на ворота соперника накатывались одна за другой. Стало понятно, что гол лишь дело времени.

И на 23-й минуте он случился. Вратарь гостей, Никита Котов, выбивая мяч от своих ворот, отправил его точно на ногу Эдуарду Валиахметову. Тот продвинулся по своей правой бровке и зряче навесил в штрафную, где Максим Руднев эффектно в одно касание переправил мяч под самую перекладину — 1:0!

Через 15 минут гости заработали право на опасный штрафной на правом фланге своей атаки. Стандарт вызвался выполнять Владислав Дубровский. И направил мяч в штрафную по такой хитрой траектории, что он, не задев никого из наших футболистов, юркнул в дальний нижний угол — 2:0!

Но и это было еще не все. Футболисты «Носты» дважды подряд получали право на собственные штрафные в непосредственной близости от челябинских ворот. И вот после очередного такого стандарта в самой концовке тайма хозяева мяч потеряли и нарвались на изящную контратаку.

Причем все то, что исполнил Егор Дорохов, можно назвать настоящим футбольным шедевром. Пиршеством для гурманов. Наш форвард, получив мяч от партнера из глубины, резко развернулся, убежал от защитника новотроицкой команды, дошел до правого угла штрафной «Носты», еще раз убрал мешавшего защитника и по невероятной траектории отправил мяч парашютом точно в девятку — 3:0.

«Челябинск» продолжает штамповать победы. Нынешняя уже 8 подряд с начала сезона, а с учетом концовки прошлого первенства — и вовсе 16-я! Кроме того, наша команда остаётся единственным профессиональным футбольным клубом страны, который с начала сезона не потеряла ни одного очка.