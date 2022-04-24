Футбольный клуб «Челябинск» одержал третью победу подряд в первенстве ФНЛ‑2

Южноуральские футболисты в гостевом поединке обыграли «Динамо-Барнаул» — 1:0

Сегодня, 24 апреля, в очередном туре второго дивизиона в Футбольной национальной лиге футболисты «Челябинска» в гостях с минимальным счетом обыграли «Динамо-Барнаул» — 1:0. Единственный гол на счету Никиты Зырянова. Для челябинского клуба эта третья победа подряд, сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».



Первый тайм прошел в спокойном темпе и не выдался богатым на опасные моменты. У хозяев можно отметить дальний удар после стандарта, но мяч пролетел мимо дальнего нижнего угла. Наша же команда имела отличный​ шанс в середине тайма после атаки правым флангом. Прострел в штрафную замыкал на дальней штанге Виктор Курышев. Но нашему капитану активно мешали защитник соперника и голкипер.



Второй тайм челябинцы начали более активно. Сначала Никита Касаткин хлестко пробил левой ногой с линии штрафной, однако мяч пролетел рядом с девяткой. Буквально в следующей атаке челябинцы открыли счет. Подачу в левого фланга головой замкнул Никита Зырянов. Футболисты челябинска едва не удвоили преимущество. Никита Касаткин замыкал прострел на дальней штанге, но немного промахнулся. В оставшееся время «Челябинск» играл спокойно и аккуратно. Наши парни владели преимуществом и не позволили хозяевам создать опасные моменты. По итогу минимальная победа челябинцев — 1:0.



ФК «Челябинск» занимает 3-ю строчку в таблице ФНЛ-2 (группа 4). Следующий матч челябинцы проведут 30 апреля на домашнем стадионе. Соперником южноуральцев станет пермский «Амкар». Отметим, что другой южноуральский клуб «Торпедо» Миасс в гостевом матче проиграл команде «Тюмень» — 0:3.

