Футбольный клуб «Челябинск» одержал пять побед подряд на финише чемпионата

Южноуральская команда вернула себе вторую строчку в ФНЛ‑2

Челябинский футбольный клуб, одержав разгромную победу в гостях над ижевским «Зенитом», выигрывает в пятом матче кряду в первенстве ФНЛ-2. Этот успех позволил команде вернуть себе лидирующие позиции в чемпионате — за четыре тура до финиша ФК «Челябинск» занимает вторую строчку и вернул интригу в борьбе за победу в турнире, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Футбольный сезон в ФНЛ-2 был возобновлен после зимнего перерыва 3 апреля. Увы, ФК «Челябинск» тогда не смог обыграть в Ульяновске принципиального соперника — лидер турнира «Волга» одержала минимальную победу. Однако затем южноуральцам удалось выдать успешную серию из пяти побед подряд:

10 апреля. ФК «Челябинск» — «Носта» (Новотроицк) — 4:1

21 апреля. «Иртыш» (Омск) — ФК «Челябинск» — 1:2

24 апреля. «Динамо» (Барнаул) — ФК «Челябинск» — 0:1

30 апреля. ФК «Челябинск» — «Амкар» (Пермь) — 1:0

8 мая. «Зенит» (Ижевск) — ФК «Челябинск» — 0:6

Успешное выступление южноуральцев пришлось как нельзя кстати. До конца чемпионата в ФНЛ-2 (4-я группа) командам осталось провести по 3—4 матча. ФК «Челябинск» поднялся на второе место в турнирной таблице. Ему предстоит сыграть три поединка:

15 мая. ФК «Челябинск» — ФК «Новосибирск»

28 мая. «Оренбург-2» — ФК «Челябинск»

4 июня. ФК «Челябинск» — «Лада» (Тольятти)

Лидер турнира ульяновская «Волга» набрала на 1 очко больше и имеет одну игру в запасе. Но при этом волжанам предстоит провести непростые поединки в гостях с «Уралом-2» (Екатеринбург) и «Амкаром» (Пермь). Один из домашних матчей «Волга» сыграет с миасским «Торпедо».

Географические соседи челябинцев могут помочь землякам, отобрав очки у лидера чемпионата. Так что борьба за победу в турнире обещает стать интригующей, если южноуральцам удастся избежать осечек в оставшихся трех играх. Впереди у них важнейший матч против соседа по турнирной таблице ФК «Новосибирск». Приходите 15 мая на стадион «Центральный» поддержать нашу команду. Матч сильных и равных по классу соперников скучным точно не будет.