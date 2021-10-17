Футбольный клуб «Челябинск» одержал победу в южноуральском дерби

Челябинская команда обыграла «Торпедо» из Миасса — 1:0

Сегодня, 17 октября, в очередном туре первенства второго дивизиона в Футбольной национальной лиге футболисты «Челябинска» в гостях победили «Торпедо» из Миасса — 1:0. Игра была равной, в самом конце матча челябинские игроки смогли заработать и реализовать пенальти.



Последние два матча Челябинская команда проиграла, но остается в тройке лидеров чемпионата. После 13 сыгранных матчей ФК «Челябинск» продолжает занимать вторую строчку с 28 очками. «Торпедо» находилось на 9 месте в таблице, имея в активе 17 очков. В прошлом туре «торпедовцы» на выезде обыграли «Лада-Тольятти» — 2:1.



Первый тайм был как не странно под контролем игроков из Миасса. «Автозаводцы» организовывали опасные подходы к воротам гостей. Но челябинцы отвечали своими контратаками, однако заряженность команд не помогла им открыть счёт — 0:0. После перерыва игра приобрела вид настоящей битвы. Игра была на высоких скоростях. команды много атаковали, но до гола дело не доходило. Полузащитника «Челябинска» Эдуарда Валиахметова попал в перекладину, а вингер «Торпедо» Дениса Замятина не реализовал выход один на один с вратарем. Матч получился жестким, за 45 минут оба коллектива заработали 6 желтых карточек. Последняя 10-минутка решила исход дерби, а именно — гол с пенальти нападающего ФК «Челябинск» Марата Шайморданова на 85-й минуте — 0:1.



В следующем туре команды вновь встретятся, только уже в Челябинске. Игра пройдет 23 октября на стадионе «Центральный».



Автор: Степан Тимощук.

