Футбольный клуб «Челябинск» одержал победу в уральском дерби

Южноуральская команда уверенно обыграла «Урал-2» из Екатеринбурга — 3:0

Сегодня, 30 сентября, в очередном туре первенства второго дивизиона в Футбольной национальной лиге футболисты «Челябинска» победили «Урал-2» из Екатеринбурга — 3:0. Наша команда на классе обыграла соперника, сохранив за собой лидирующую позицию в турнирной таблице, сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».

В матче не смог принять участие в матче из-за дисквалификации лучший бомбардир «Челябинска» Егор Дорохов. В его отсутствие тройку в атаке составили Марат Шайморданов, Алексей Пипо и Никита Касаткин. В состав вернулся отбывший дисквалификацию Вячеслав Демин, а место в воротах занял Сергей Глазков.

Челябинцы начали матч очень уверенно и уже на 8-ой минуте смогли выйти вперед. Никита Касаткин не упустил свою попытку и хладнокровно реализовал момент. Через пару минут Влад Дубровский мог удвоить преимущество нашей команды. Несколько обманных движений и хлесткий удар с левой, но выше ворот. После этого на игра успокоилась, у футболистов из Екатеринбурга не получалось создать моменты у ворот соперника.

Второй тайм начался гораздо спокойнее, чем первый. Челябинцы играли спокойно и катали мяч. На 58-ой минуте челябинцы провели шикарную контратаку, результатом которой стала классическая трехходовка. Владиславу Дубровскому все-таки удалось удвоить преимущество челябинской команды. После этого гола, «Урал-2» как-будто бросил играть. Челябинцы имели еще несколько потенциально опасных подходов, но до гола дело не дошло. И уже в добавленное время хозяева заработали пенальти, который уверенно реализовал вышедший на замену Зырянов. В итоге уверенная победа — 3:0.

После 11 сыгранных матчей ФК «Челябинск» продолжает сохранять лидерство с 28 очками. Следующий матч южноуральцы проведут 5 октября на выезде против команды «Тюмень». В другом матче тура «Торпедо» из Миасса смог взять реванш у «Зенита» из Ижевска за поражение в Кубке России — 1:0.

Автор: Степан Тимощук