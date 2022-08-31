Сегодня, 31 августа, футбольный клуб «Челябинск» одержал победу в Кубке России
и вышел в следующий раунд турнира. В гостевом матче южноуральцы обыграли «Жасмин» из Михайловска со счетом 4:0, забив по два гола в каждом из таймов, сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».
Челябинские футболисты сняли вопросы в этом матче еще в первом тайме. Счет открыл Максим Руднев, который после заброса мяча в штрафную подставил ногу и дезориентировал вратаря хозяев. Через несколько минут ФК "Челябинск« результат удвоил. Центральный защитник Кирилл Сараев после розыгрыша углового, головой пробил в девятку — 2:0. В перерыве Виктор Булатов сделал несколько замен и это почти сразу принесло свои плоды.
Капитан челябинцев Виктор Курышев прошел по флангу и прострелил в штрафную, где вонзил мяч в сетку, вышедший на замену Илья Азявин. Это первый гол Ильи за команду. За 15 минут до конца челябинские футболисты провели еще одну атаку, которую завершил Виктор Сергеев. 4:0 — уверенная победа нашей команды на классе.
Челябинские футболисты идут дальше в Кубке России. Следующий раунд турнира ФК «Челябинск» проведет дома. Другой южноуральский футбольный клуб «Торпедо» из Миасса потерпел поражение в Кубке России и выбыл из турнира. В гостевом матче южноуральцы уступили ФК «Химик-Август» из Вурнар — 0:2.
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