Футбольный клуб «Челябинск» продолжает подготовку к весенней части чемпионата в ФНЛ-2 на сборах в Сочи. Южноуральцы в контрольном матче обыграли «Оренбург-2» — 1:0. Победный гол забил Виктор Курышев, сообщает пресс-служба клуба.
Вся игра прошла с преимуществом «Челябинска». Южноуральцы владели инициативой и имели несколько отличных возможностей для того, чтобы отличититься, но подводила реализация. Однако во втором тайме челябинцам все-таки удалось дожать соперника. Победный гол забил Виктор Курышев.
Напомним, что первые две контрольные игры на сборах в Сочи закончились вничью. Сначала южноуральцы не смогли обыграть саратовский «Сокол» — 1:1, а потом сыграли вничью с пермским «Амкаром» — 0:0.
По итогам первого круга чемпионата в ФНЛ-2 (4-я группа) ФК «Челябинск» занимает второе место в таблице, отставая от лидера на 5 очков. После 19 сыгранных матчей у южноуральцев 38 очков. Второй круг чемпионата стартует 6 апреля — в гостях наша команда сразится с ульяновской «Волгой».
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