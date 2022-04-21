Футбольный клуб «Челябинск» обыграл «Иртыш» в первенстве ФНЛ‑2

Южноуральские футболисты в гостевом поединке одержали победу со счетом 2:1

Сегодня, 21 апреля, в 23-м туре первенства второго дивизиона в Футбольной национальной лиге футболисты «Челябинска» в гостях обыграли омский «Иртыш» — 2:1, победный гол забил Марат Шайморданов, сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».



Начало матча прошло на встречных курсах, команды показали, что играть осторожно не планируют. Челябинцы атаковали опасней и острее. Сначала хороший заброс в штрафную с потенциально опасного штрафного сделал Никита Зырянов, а затем наши футболисты нанесли и первый удар в створ омских ворот. Позже Эдуард Валиахметов сделал скидку, а Максим Руднев в упор расстрелял ворота «Иртыша». Но судья зафиксировал офсайд.



На 33-е минуте челябинцы все-таки открыли счет. Никита Касаткин дошел до штрафной и отправил мяч в ворота соперника — 1:0. Через 5 минут «Иртыш» остался в меньшинстве. Две желтые карточки получил Александр Антонов.



В начале второго тайма хозяева провели хорошую атаку и Артур Шлеермахер сравнял счет в матче. После этого омские футболисты провели еще пару острых атак. Омичи играли активно, желая развить успех. Но Михаил Сальников заменами смог внести изменения в игру. На поле вышли Владислав Дубровский и Марат Шайморданов.



Позже хозяева ошиблись на фланге обороны, и только что вышедший на замену Марат Шайморданов замкнул прострел с левого края — 2:1. После этого наши футболисты спокойно довели матч до заслуженной победы.



ФК «Челябинск» занимает 3 строчку в таблице ФНЛ-2 (группа 4). Следующий матч челябинцы проведут на выезде 24 апреля. Соперником южноуральцев станет барнаульское «Динамо».

