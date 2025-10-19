Футбольный клуб «Челябинск» из‑за спорного пенальти потерял очки в матче с «Арсеналом»

Судья Анатолий Жабченко «придумал» на ровном месте нарушение, после которого туляки сравняли счет

Главный арбитр матча Анатолий Жабченко оказался в центре внимания в поединке между ФК «Челябинск» и тульским «Арсеналом» в 15-м туре Первой лиги. Судья назначил спорный пенальти в ворота хозяев поля на 82-й минуте матча. Матч завершился вничью 2:2, но вряд ли южноуральцы довольны таким исходом. Даже несмотря на то, что они продлили серию без поражений до девяти матчей, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

У челябинцев было предостаточно времени для того, чтобы подготовиться к матчу. В связи с переносом игры с «Уралом», команда отдыхала в предыдущем туре. Хотя и провела кубковый поединок со столичной «Родиной» в 5-м раунде Кубка России. Кстати, тот матч наши парни выиграли по пенальти.

В текущем чемпионате ФК «Челябинск» провел на домашнем стадионе семь матчей в Первой лиге. И ни разу не уступил соперникам: пять побед и две ничьи. Разумеется, рассчитывали наши ребята продлить эту серию. Благо у «Арсенала» в Первой лиге дела складываются не лучшим образом, хотя потенциально туляки готовы на куда большее, чем место в середине турнирной таблицы.

Первый тайм хозяева поля провели блестяще, переиграв соперника по всем показателям. Уже в дебюте матча челябинцы открыли счет в матче. Филигранный вертикальный пас совершил центральный полузащитник Константин Кертанов. Он бросил Матвея Урванцева в быстрый прорыв, форварду оставалось лишь переиграть голкипера соперника — 1:0.

Челябинцы могли забивать еще и еще. На 25-й минуте едва не замкнул прострел Гаррика Левина с фланга Денис Пушкарев. Удвоил преимущество хозяев Гаррик Левин. Но каков же умница Рамазан Гаджимурадов! На фланге он накрутил защитника, ушел от опеки и вырезал классную передачу на партнера по команде. Тот головой бил практически в упор и без помех — 2:0!

После перерыва на поле игра стала совсем иной. Футболисты «Арсенала» уже в самом дебюте отыграли один гол, а его автором стал Амур Калмыков. На 58-й хозяева забили третий гол. После скидки партнера по команде головой переправил мяч в ворота Булат Гатин. Увы, судья мяч не засчитал (и, надо признать, справедливо!), зафиксировав офсайд.

А затем случился тот самый спорный эпизод с назначением пенальти. Произошло это на 82-й минуте. Соглашусь, что момент непростой для судьи. И если следовать букве закона, то нарушение правил имело место. Ян Гудков локотком стукнул соперника. Но… Таких случаев в каждом матче наберется великое множество. Чуть ли не после каждого углового и подачи в штрафную идет жесткая борьба, где соперники не только локотками бьют друг друга. Лично я убежден в том, что футбольный судья высокого класса должен смотреть на ситуацию исходя из динамики момента. Мог ли форвард «Арсенала» в этой ситуации угрожать воротам соперника?! Нет! Абсолютно ничего в этом моменте он не выигрывал.

Футболисты «Арсенала» забили гол, сравняли счет. А в концовке матча вполне могли и победить. Уже в компенсированное арбитром время едва не отличился все тот же Амур Калмыков. 2:2 — наша команда теряет два очка в поединке, в котором могла и должна была побеждать.

«Два разных тайма, первый из них получился шикарным. В перерыве я сказал ребятам, что мы еще ничего не сделали, не нужно расслабляться. Не достучался. По поводу пенальти? Мы работу арбитров в клубе не обсуждаем», — отметил после матча главный тренер челябинского клуба Роман Пилипчук.

Футбол. Сезон-2025/2026. Первая лига. 19 октября. ФК «Челябинск» — «Арсенал» (Тула) — 2:2.

Голы: Матвей Урванцев, 10 (1:0); Гаррик Левин, 39 (2:0); Калмыков, 47 (2:1); Эдарлин Рейес, 82-пен (2:2).

В следующем туре подопечные Романа Пилипчука сыграют 25 октября на выезде. Им предстоит непростой поединок в Новороссийске с «Черноморцем».

Фото: пресс-служба ФК «Челябинск».

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).