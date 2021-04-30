Футбольный «Челябинск» дома сыграл вничью с «Тюменью»

Матч завершился со счетом 1:1

Футбольный клуб «Челябинск» сегодня, 30 апреля, сыграл вничью с «Тюменью». Встреча против одного из лидеров Профессиональной футбольной лиги, которая проходила на стадионе «Центральный», завершилась со счетом 1:1.



Первый тайм противостояния «Челябинска» и «Тюмени» не подарил зрителям забитых голов. Мячи начали влетать в ворота команд лишь во втором отрезке. Сначала отличились гости. На 54-й минуте Александр Коротаев открыл счет в матче, однако уже через пять минут Павел Крыжевских с пенальти сравнял цифры на табло. В дальнейшим ни одна из команд не смогла выйти вперед.

Добавим, свой следующий матч «Челябинск» проведет в гостях. 7 мая команда Михаила Сальникова сыграет с «Динамо-Барнаул». Эта игра состоится в 15:00 по южноуральскому времени. Уже 10 мая «Челябинску» предстоит еще одна гостевая встреча. На этот раз соперником южноуральских футболистов станет «Новосибирск».