Футбольный «Челябинск» сыграл два матча на сборах в Сочи

Подопечные Михаила Сальникова провели игры с командами ФНЛ

ФК «Челябинск» проводит игры на сборах в «Сочи». В рамках тренировочного процесса команда Михаила Сальникова провела две встречи с командами ФНЛ — красноярским «Енисеем» и московским «Велесом».



Первый контрольный матч «Челябинск» сыграл против «Енисея». Встреча завершилась поражением южноуральцев — 0:2. На старте матча в ворота челябинцев был назначен пенальти, а второй гол команда Михаила Сальникова пропустила во втором тайме.

«Если для нашей команды поединок с „Енисеем“ был только первым на сборах, а до официальных матчей еще 1,5 месяца, то красноярские футболисты, напротив, этой игрой завершили сочинский сбор, в рамках которого сыграли четыре контрольных матча. Уже 27 февраля они возобновляют первенство ФНЛ»,— рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе ФК «Челябинск».

В следующей игре челябинцы играли против «Велеса» из Москвы. Матч также прошел в Сочи и закончился победой южноуральцев — 2:0. В конце первого тайма отличился Марат Шайморданов, а на 70-й минуте Егор Дорохов сделал счет 2:0.

«Наши парни весьма достойно смотрелись на фоне старшего по рангу. Игроки „Челябинска“ нисколько не тушевались и провели игру выше всяких похвал. „Велес“ далеко не всегда справлялся с соперником», — добавили представители челябинской команды.

Напомним, первый матч в первенстве «Олимп ПФЛ» «Челябинск» сыграет весной. 4 апреля соперником южноуральцев станет ФК «КАМАЗ».