Футбольный «Челябинск» сыграет с «Тюменью» на домашнем поле

Игру против одного из лидеров чемпионата покажет медиахолдинг «Первый областной»

Продолжается розыгрыш первенства Профессиональной футбольной лиги. В рамках очередного тура ПФЛ ФК «Челябинск» примет на своей площадке лидера текущего сезона — футбольный клуб «Тюмень». Игра состоится в пятницу, 30 апреля, в 18:00 по местному времени на стадионе «Центральный».

На текущий момент сегодняшний соперник челябинцев идет на первом месте группы 4 ПФЛ. В активе тюменцев — 45 очков. В предыдущем туре соперник южноуральцев с минимальным счетом обыграл «Урал-2», 2:1. «Челябинск» занимает шестую строчку в группе 4, команда Михаила Сальникова заработала 34 очка. В прошлой встрече южноуральцы уступили пермской звезде. В пресс-службе ФК «Челябинск» отметили, что очные встречи с «Тюменью» всегда получаются упорными.

«За последние четыре матча команды на двоих забили лишь восемь голов. При этом „Тюмень“ традиционно неудобный для нашей команды соперник. Так, в рамках второго дивизиона команды сыграли 15 матчей. И лишь в двух из них победу одержали южноуральцы, тогда как у тюменцев семь побед. Минимальным успехом нашего сегодняшнего соперника завершился и поединок первого круга, который прошел в Тюмени 20 сентября»,— рассказали в пресс-службе ФК «Челябинск».

Игра «Челябинска» против «Тюмени» состоится в пятницу, 30 апреля, на стадионе «Центральный». Матч начнется в 18:00 по местному времени. Добавим, игру покажет медиахолдинг «Первый областной». Встречу «Челябинска» против «Тюмени» можно будет посмотреть на телеканале ОТВ и на сайте 1obl. tv.