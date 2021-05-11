Футбольный «Челябинск» одержал вторую победу подряд

Команда Михаила Сальникова на выезде обыграла ФК «Новосибирск»

Вторую победу подряд одержал на выезде футбольный клуб «Челябинск». В очередном матче первенства «Олимп ПФЛ» команда Михаила Сальникова обыграла ФК «Новосибирск». Встреча, проходившая в Сибири, закончилась со счетом 2:1 в пользу южноуральцев.



Первый тайм встречи начался с опасных моментов от челябинцев, однако открыть счет им так и не удалось. Помимо этого, безголевые атаки провели и новосибирские футболисты. В итоге стартовый тайм завершился ничьей, 0:0. Первый гол челябинцы забили на 54-й минуте. Никита Печенкин головой отправил мяч в ворота после навеса со штрафного от Марата Шайморданова. Второй гол «Челябинск» организовал через четыре минуты после первого.

«Только-только вышедший на замену вместо Игоря Белякова Егор Дорохов красиво переправил мяч в ворота с близкого расстояния. „Челябинск“ мог несколько раз делать счет крупным. Дважды на ударной позиции был Руслан Байтуков. Сначала он после углового красиво пробил в падении через себя, мяч опустился на верхнюю сетку. А на 70-й минуте Руслан классно пальнул издали. Мяч едва не залетел в девятку. На 75-й минуте хозяева один мяч отыграли. Илья Сафронов расстрелял ворота Сергея Глазкова буквально в упор. Концовка игры получилась нервной, но наши парни важнейшую победу все-таки отстояли»,— рассказали ИА «Первое областное» представители ФК «Челябинск».

Отметим, для «Челябинска» эта победа стала второй подряд. «Новосибирск» же потерпел четвертое поражение кряду. Добавим, следующий матч южноуральская команда проведет во вторник, 18 мая. Соперником «Челябинска» станет «Носта» из Новотроицка.