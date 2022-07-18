Футбольный клуб «Челябинск» будет ставить максимальные задачи

Директор южноуральской команды озвучил цели на предстоящий сезон

На этой неделе стартует новый футбольный сезон во втором дивизионе Футбольной национальной лиги. По словам директора ФК «Челябинск» Константина Арестова, перед командой стоят амбициозные и максимальные задачи — повышение в ранге. Ожиданиями предстоящего сезона на открытой тренировке для СМИ поделились игроки и тренерский штаб южноуральского клуба.

В это межсезонье в ФК «Челябинск» произошли большие изменения — ушли несколько основных игроков, пришли новички. Но самое главное — сменился главный тренер. Новым наставником «Челябинска» стал трехкратный чемпион страны в составе московского «Спартака» Виктор Булатов. Челябинцам предстоит начинать новый сезон сразу двумя матчами с приставкой «топ». Сначала южноуральцы сыграют в гостях с «Новосибирском», а затем принимают дома «Тюмень».

«Настрой у ребят боевой, идут последние притирки, последние штрихи. Команду покинули четыре игрока, еще с двумя мы расстались по обоюдному согласию. Пытаемся привлечь примерно такое же количество новых ребят. Но это не только приезжие, но и наши местные воспитанники. В любом случае наша селекционная работа еще не окончена», — отметил директор ФК «Челябинск» Константин Арестов.

По словам директора клуба, перед командой стоят амбициозные цели, по традиции команда будет бороться за самые высокие места в ФНЛ-2.

«Надеюсь, что и наш стадион также ждут изменения и развитие. Чтобы шагнуть выше, арена должна соответствовать определенным техническим требованиям. Они касаются безопасности, освещения и, самое главное, комфорта болельщиков. В этом направлении будет проведена большая работа. Ну и перед клубом руководством области поставлена задача добиться повышения в классе, перехода в первую лигу», — добавил Константин Арестов.

Решать высокие задачи предстоит не только игрокам, но и тренерскому штабу. В межсезонье клуб возглавил один из самых известных воспитанников челябинского футбола, экс-игрок московского «Спартака» и сборной России Виктор Булатов.

«Приятно, что мне доверили команду, которая на подъеме и которой уделяют внимание областные власти. Но с другой стороны, ложится и двойная ответственность: что надо оправдать доверие, показать, что мы готовы снова быть вверху и бороться за самые высокие места, как это было последние несколько лет. Задача максимальная — повышение в классе», — подтвердил Виктор Булатов.

Капитан ФК «Челябинск» Дмитрий Курышев отметил, что в работе предыдущего и нынешнего главного тренера клуба есть немало отличий. Но он уверяет, что настроение в клубе боевое и коллектив готов к решению амбициозных задач. Подтверждает это и Никита Зырянов, один из лидеров клуба. По его словам, все ребята с нетерпением ждут старта турнира, есть большое желание на практике подтвердить то, что команда усердно отрабатывала на тренировках.

«Возможно, это и к лучшему, что начинаем два стартовых поединка против сильных соперников. У них тоже обновился состав. Так что находимся в равных условиях. Кроме того, всегда приятно играть против крепких и боевых команд», — добавил Никита Зырянов.

Напомним, ФК «Челябинск» свой первый матч проведет 24 июля в Новосибирске. Трансляцию игры можно будет посмотреть на нашем ютуб-канале. Первый домашний матч южноуральцы сыграют через две недели — 30 июля. Соперник — ФК «Тюмень».