На этой неделе стартует новый футбольный сезон во втором дивизионе Футбольной национальной лиги. По словам директора ФК «Челябинск» Константина Арестова, перед командой стоят амбициозные и максимальные задачи — повышение в ранге. Ожиданиями предстоящего сезона на открытой тренировке для СМИ поделились игроки и тренерский штаб южноуральского клуба.
В это межсезонье в ФК «Челябинск» произошли большие изменения — ушли несколько основных игроков, пришли новички. Но самое главное — сменился главный тренер. Новым наставником «Челябинска» стал трехкратный чемпион страны в составе московского «Спартака» Виктор Булатов. Челябинцам предстоит начинать новый сезон сразу двумя матчами с приставкой «топ». Сначала южноуральцы сыграют в гостях с «Новосибирском», а затем принимают дома «Тюмень».
«Настрой у ребят боевой, идут последние притирки, последние штрихи. Команду покинули четыре игрока, еще с двумя мы расстались по обоюдному согласию. Пытаемся привлечь примерно такое же количество новых ребят. Но это не только приезжие, но и наши местные воспитанники. В любом случае наша селекционная работа еще не окончена», — отметил директор ФК «Челябинск» Константин Арестов.
По словам директора клуба, перед командой стоят амбициозные цели, по традиции команда будет бороться за самые высокие места в ФНЛ-2.
«Надеюсь, что и наш стадион также ждут изменения и развитие. Чтобы шагнуть выше, арена должна соответствовать определенным техническим требованиям. Они касаются безопасности, освещения и, самое главное, комфорта болельщиков. В этом направлении будет проведена большая работа. Ну и перед клубом руководством области поставлена задача добиться повышения в классе, перехода в первую лигу», — добавил Константин Арестов.
Решать высокие задачи предстоит не только игрокам, но и тренерскому штабу. В межсезонье клуб возглавил один из самых известных воспитанников челябинского футбола, экс-игрок московского «Спартака» и сборной России Виктор Булатов.
«Приятно, что мне доверили команду, которая на подъеме и которой уделяют внимание областные власти. Но с другой стороны, ложится и двойная ответственность: что надо оправдать доверие, показать, что мы готовы снова быть вверху и бороться за самые высокие места, как это было последние несколько лет. Задача максимальная — повышение в классе», — подтвердил Виктор Булатов.
Капитан ФК «Челябинск» Дмитрий Курышев отметил, что в работе предыдущего и нынешнего главного тренера клуба есть немало отличий. Но он уверяет, что настроение в клубе боевое и коллектив готов к решению амбициозных задач. Подтверждает это и Никита Зырянов, один из лидеров клуба. По его словам, все ребята с нетерпением ждут старта турнира, есть большое желание на практике подтвердить то, что команда усердно отрабатывала на тренировках.
«Возможно, это и к лучшему, что начинаем два стартовых поединка против сильных соперников. У них тоже обновился состав. Так что находимся в равных условиях. Кроме того, всегда приятно играть против крепких и боевых команд», — добавил Никита Зырянов.
Напомним, ФК «Челябинск» свой первый матч проведет 24 июля в Новосибирске. Трансляцию игры можно будет посмотреть на нашем ютуб-канале. Первый домашний матч южноуральцы сыграют через две недели — 30 июля. Соперник — ФК «Тюмень».