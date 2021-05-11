Футбольная лига, в которой играет ФК «Челябинск», может прекратить свое существование

Первенство ПФЛ могут расформировать уже со следующего сезона

Профессиональная футбольная лига, в состав которой входит футбольный клуб «Челябинск», прекратит свое существование. Команды, сейчас играющие в первенстве ПФЛ, войдут в состав Футбольной национальной лиги. О реформах в российском футболе во вторник, 11 мая, со ссылкой на собственные источники сообщает «Чемпионат».

Сейчас в российском футболе, помимо элитного дивизиона в виде премьер-лиги, существуют также чемпионаты ФНЛ и ПФЛ. В них играют команды классом ниже. Как пишут СМИ, после того как ПФЛ прекратит свое существование, клубы этой лиги перейдут в ФНЛ. Там, в свою очередь, будет два дивизиона.

«В первом будет 20 команд, а во втором — команды нынешней ПФЛ. Второй дивизион будет разделен на четыре группы — в таком же формате сейчас разыгрывается ПФЛ», — пишет «Чемпионат».

Отметим, сейчас в первенстве ПФЛ Южный Урал представляет одна команда — ФК «Челябинск», играющая в группе 4. В настоящий момент коллектив Михаила Сальникова занимает пятое место и имеет в активе серию из двух побед подряд. Следующий матч «Челябинск» проведет 18 мая против «Носты» из Новотроицка.