Футболисты «Торпедо» стартуют в розыгрыше Кубка России

Миасский клуб сегодня сыграет в Новотроицке с «Ностой»

Сегодня, 14 июля, футболисты ФК «Торпедо» (Миасс) проведут свой первый матч в розыгрыше Кубка России. В стартовом поединке 1/256 финала южноуральская команда сыграет в Новотроицке с местной «Ностой». Победитель этого противостояния в следующем раунде соревнований сыграет с ФК «Челябинск».

Миасский коллектив прибыл в Новотроицк вчера и успел провести первую тренировку на местном стадионе «Металлург». Накануне пресс-служба ФК «Торпедо» сообщила, что перед стартом нового сезона клуб заключил контракты с двумя игроками. Ряды «автозаводцев» пополнили голкипер Глеб Ефимов, выступавший в прошлом сезоне за ФК «Тюмень», и известный челябинским любителям футбола полузащитник Вячеслав Стешин. Лучшие годы карьеры этот игрок прошел за ФК «Челябинск», в минувшем сезоне он выступал за ашинский «Металлург».

Начало матча с «Новотроицком» — в 18:00. Первый матч во втором дивизионе первенства страны миасское «Торпедо» проведет 18 июля в гостях с «Оренбургом-2».