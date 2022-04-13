Сегодня, 13 апреля, в 21-м туре первенства второго дивизиона в Футбольной национальной лиге футболисты «Торпедо» Миасс на своем поле обыграли омский «Иртыш» со счетом 2:0, сообщает пресс-служба ФК «Торпедо» Миасс.
С первых минут хозяева пошли вперед, обозначив свое желание играть в атакующий футбол. Южноуральцы доминировали на поле. Это вылилось в забитый гол. На 35-й минуте Артем Логовчин открыл счет в матче. Во втором периоде ход игры не поменялся, гости пытались сравнять счет, но под конец встречи Валерий Федосюк с подачи Артема Логовчина забивает второй гол и ставит точку в этом матче.
«Торпедо» (Миасс) поднялось на 9-ю строчку в таблице ФНЛ-2 (группа 4) и отстает от «Иртыша» на 4 очка. Следующий матч «Торпедо» проведет на выезде 18 апреля. Соперник — пермский «Амкар». Начало игры — в 17:00.
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