Футболисты миасского «Торпедо» дали бой «Амкару» в первенстве ФНЛ‑2

Южноуральский клуб в гостевом поединке сыграл вничью с пермской командой — 1:1

Сегодня, 18 апреля, в 23-м туре первенства второго дивизиона в Футбольной национальной лиге футболисты «Торпедо» Миасс в гостях сыграли вничью с пермским «Амкаром» — 1:1. Единственный гол в составе южноуральцев забил Артем Логовчин, передает корреспондент ИА «Первое областное».



Торпедовцы пропустив первыми, почти сразу же отыгрались. Гол в составе «черно-белых» забил Артем Логовчин. Позже южноуральцы имели несколько моментов выйти вперед, но подвела реализация. В концовке матча хозяева пошли на штурм, но «Торпедо» сдержал атакующий натиск пермского «Амкара».



Отметим, что после рестарта сезона миасская команда не проиграла ни одного матча. «Торпедо» Миасс занимает 10-ю строчку в таблице ФНЛ-2 (группа 4) и отстает от «Спартака» на 2 очка. Следующий матч «Торпедо» проведет на домашнем стадионе 24 апреля. Соперником южноуральцев станет ФК «Тюмень». Начало игры — в 14:00.

