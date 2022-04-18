Сегодня, 18 апреля, в 23-м туре первенства второго дивизиона в Футбольной национальной лиге футболисты «Торпедо» Миасс в гостях сыграли вничью с пермским «Амкаром» — 1:1. Единственный гол в составе южноуральцев забил Артем Логовчин, передает корреспондент ИА «Первое областное».
Торпедовцы пропустив первыми, почти сразу же отыгрались. Гол в составе «черно-белых» забил Артем Логовчин. Позже южноуральцы имели несколько моментов выйти вперед, но подвела реализация. В концовке матча хозяева пошли на штурм, но «Торпедо» сдержал атакующий натиск пермского «Амкара».
Отметим, что после рестарта сезона миасская команда не проиграла ни одного матча. «Торпедо» Миасс занимает 10-ю строчку в таблице ФНЛ-2 (группа 4) и отстает от «Спартака» на 2 очка. Следующий матч «Торпедо» проведет на домашнем стадионе 24 апреля. Соперником южноуральцев станет ФК «Тюмень». Начало игры — в 14:00.
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