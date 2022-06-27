Футболисты из «Челябинск ОСШ» поделили очки с новосибирцами в СЮФЛ

В матче пятого тура южноуральцы сыграли вничью 2:2

В очередном матче Сибирской юношеской футбольной лиги команда «Челябинск ОСШ» сыграла вничью на своем поле с «Академией-Новосибирск» — 2:2. Хозяевам не удалось в меньшинстве удержать преимущество. После пяти туров южноуральцы занимают второе место, уступая на два балла юношам «Урала» из Екатеринбурга, сообщает региональный Минспорт.

С первых минут воспитанники челябинской областной спортивной школы по футболу принялись оправдывать статус фаворита этого поединка, методично создавая напряжение у ворот гостей. Как результат — два безответных мяча: открыл счет в матче Даниил Бахвалов, а закрепил преимущество Артем Ахмедьянов.

В концовке первого тайма, не сдержав эмоции в борьбе, совершил грубый фол и получил красную карточку игрок челябинской команды. Оставшись в меньшинстве, хозяева вынуждены были отойти назад, стали играть вторым номером. Но удержать преимущество не смогли: форвард сибиряков Денис Трифонов с интервалом в семь минут дважды поразил ворота челябинцев — 2:2.

После пяти сыгранных туров «Челябинск ОСШ» с 13 очками занимает вторую строчку турнирной таблицы, отставая от лидирующего «Урала» из Екатеринбурга на два балла. Следующий матч первенства СЮФЛ наши ребята проведут 4 июля в Тюмени, а ближайший матч на стадионе «Центральный» запланирован на 8 июля. В Челябинск пожалуют гости из Барнаула.