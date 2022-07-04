Футболисты из «Челябинск ОСШ» обыграли сверстников из ФК «Тюмень»

В матче шестого тура южноуральцы одержали волевую победу со счетом 1:0

В очередном матче Сибирской юношеской футбольной лиги команда «Челябинск ОСШ» в гостях обыграла сверстников из ФК «Тюмень». Южноуральская команда смогла одержать волевую победу на последних минутах матча. Победный гол забил Артем Ахмедьянов, сообщает региональный Минспорт.



С первых минут подопечные Алексея Власова стали играть в высокоинтенсивную игру, накрывая тюменцев на всех участках поля. Один из опасных моментов у ворот хозяев закончился попаданием в перекладину. Вторая половина игры ничем не отличалась от первой: гости методично создавали опасные моменты.



Быстрые атаки игроков «Челябинск ОСШ» местные футболисты зачастую прерывали фолами, 13 раз нарушив правила. В конце матча тюменцы стали создавать опасные контратаки, но вратарь челябинцев Артем Албастов сумел сохранить свои ворота «сухими».



Развязка игры наступила на последних секундах компенсированного времени. В штрафной площади ФК «Тюмень» нападающий Артем Ахмедьянов обыграл защитников, вратаря и отправил мяч в сетку ворот соперника. Буквально через несколько секунд финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Челябинск ОСШ» — 1:0.



После шести сыгранных туров «Челябинск ОСШ» с 16 очками занимает вторую строчку турнирной таблицы, отставая от лидирующего «Урала» из Екатеринбурга на два балла. Следующий матч в рамках ЮФЛ наши ребята проведут в пятницу, 8 июля, на стадионе «Центральный». В столицу Южного Урала пожалует команда из Барнаула.

