Футболисты ФК «Металлург-Магнитогорск» провели мастер-класс в Фершампенуазе

Открытый урок стал первым в серии мероприятий

Футболисты команды «Металлург-Магнитогорск» Вячеслав Баклан, вратарь Александр Кабаев и тренер вратарей Алексей Вилков провели мастер-класс для учеников средней школы села Фершампенуаз. Мероприятие прошло на центральном стадионе. В мастер-классе приняли участие ученики старшего и среднего звена местной школы. Вместе с профессиональными спортсменами дети провели полноценную тренировку с разминкой и эстафетой, а затем — сыграли в футбол.

«Мне очень понравилось. Это опыт, я для себя какие-то моменты тоже уяснил. В целом — было очень хорошо. Нам показали приемы, которые можно использовать. Само общение с игроками такого уровня — тоже интересно»,— оценил мастер-класс ученик 11-го класса Фершампенуазской СОШ Нурлан Байгускаров.

Урок для детей Фершампенуаза был организован ФК «Металлург-Магнитогорск» совместно с компанией «Ситно». Райцентр Нагайбакского района стал первым селом, принявшим мастер-класс. Планируется, что подобные занятия будут проходить и в других школах, подшефных компании. Отметим, всего в СОШ Фершампенуаза учится около 100 детей сотрудников «Ситно».

«Одним из главных приоритетов социальной политики компании „СИТНО“ является поддержка здорового образа жизни и спорта — как среди сотрудников, так и на уровне городов и районов присутствия наших предприятий. Именно поэтому компания уже третий год является генеральным партнером футбольного клуба „Металлург-Магнитогорск“. Идею организовать серию мастер-классов для учеников наших подшефных школ игроки клуба активно поддержали»,— рассказал заместитель генерального директора компании Алексей Окуневич.

Добавим, сейчас «Металлург-Магнитогорск» — лидер урало-сибирского дивизиона третьей лиги. В эту субботу, 15 мая, «сталевары» проведут очередную встречу первенства. Соперником магнитогорцев станет «молодежка» ФК «Челябинск».