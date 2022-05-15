Футболисты «Челябинска» вернули себе лидерство в ФНЛ-2

На своем поле южноуральский клуб уверенно выиграл у ФК «Новосибирск» — 2:0

Сегодня, 15 мая, ФК «Челябинск» одержал важнейшую победу в первенстве ФНЛ-2, свидетелем которой стал глава региона Алексей Текслер. На своем поле южноуральцы обыграли прямого конкурента в борьбе за медали — ФК «Новосибирск» со счетом 2:0. Благодаря осечке лидера турнира ульяновской «Волги», челябинцы вышли на первое место в турнирной таблице, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Уже в первом тайме хозяевам удалось забить два безответных гола — отличились Виктор Киселев (с пенальти) и Никита Касаткин. Особенно получился второе взятие ворот, в котором Виктору Курышеву удалось на фланге разобраться с тремя защитниками гостей и сделать ювелирный навес в штрафную. Замеченный на трибунах губернатор Алексей Текслер, как и зрители, аплодировал этому шедевру стоя.

Второй тайм начался для «Новосибирска» с шоковой терапии. Недовольный каким-то решением арбитра главный тренер гостей Павел Могилёвский громко выразил возмущение и увидел перед собой сразу красную карточку! После этого «Челябинск» ещё, как минимум, дважды был близок к тому, чтобы сделать счёт крупным. Но атакам хозяев не хватало точности.

В середине тайма Михаил Сальников освежил игру заменами. На поле появились Никита Зырянов и Алексей Пипо. На 71 минуте челябинцы дважды били из пределов штрафной. И дважды защитники гостей блокировали удары. А третий, в исполнении Дубровского, пришёлся мимо. Концовка матча также осталась за хозяевами поля. Наша команда контролировала матч и спокойно довела игру до важнейшей победы — 2:0. Это уже 6-я победа кряду в первенстве ФНЛ-2.

Паралелльно, в Перми, проводил свой матч лидер чемпионата, ульяновская «Волга». Гости вели в счете, но не сумели удержать преимущество. На 89-й минуте форвард «Амкара» Михаил Горелишвили сравнял счет и отобрал очки у фаворита турнира. Тем самым новым лидером первенства ФНЛ-2 в группе 4 стал ФК «Челябинск». Южноуральцы за три туда до финиша имеют хорошие шансы завоевать золотые медали и получить возможность выйти в ФНЛ-1.

Следующий поединок южноуральцы проведут 28 мая. На стадионе «Центральный» они примут ФК «Оренбург-2».