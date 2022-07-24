Футболисты «Челябинска» стартовали с ничьей в первенстве ФНЛ‑2

Южноуральцы в гостях поделили очки с ФК «Новосибирск»

Сегодня, 25 июля, стартовал новый футбольный сезон во втором дивизионе первенства ФНЛ. ФК «Челябинск» в гостях сыграл вничью с ФК «Новосибирск». Несмотря на обилие голевых моментов зрители забитых голов не увидели — 0:0, сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Главный тренер челябинцев Виктор Булатов в своем первом официальном матче у руля команды выставил в стартовом составе сразу четырех новичков: на поле с первых минут появились Николай Злобин, Илья Шведюк, Никита Супагин и Виктор Сергеев.

И именно наш новый форвард имел шикарный шанс, чтобы отличиться уже в первом матче за свою новую команду. Вратарь хозяев после прострела слева ошибся на выходе и выпустил мяч. Сергеев бил уже в пустые ворота, но мяч с ленточки вынес защитник. А после Виктор упал в штрафной хозяев. Как показалось, не без помощи соперника. Но судья решил пенальти не давать.

Буквально тут же «Челябинск» мог забить еще раз. Но и во второй раз нашим парням не повезло. Правда, еще до этого повезло и самим челябинцам. Первый в матче момент создали хозяева. Футболисты «Новосибирска» действовали активно, но «Челябинск» уверенно отбивался, уповая на контригру.

Прекрасный первый тайм провел Сергей Глазков, который минимум в двух эпизодах выручил свою команду. Этот игровой отрезок вообще получился боевым и довольно ярким, даже несмотря на новосибирскую жару. Кстати, интересно: если по ударам по поворотам преимущество было на стороне гостей, то по ударам в створ почти полное равенство — 3 против 2. Это говорит о том, что челябинские атаки были не менее опасные, чем новосибирские.

Второй тайм начался так же, как первый. Хозяева, вроде бы, владели мячом и преимуществом, но едва не забил все тот же Виктор Сергеев. Удар Виктора с разворота примерно с позиции правого инсайда был шикарен. Вратарь «Новосибирска» свою команду спас. А на 58-й минуте пришел черед уже Сергея Глазкова спасать челябинцев. Наш голкипер закрыл ближний угол и выиграл дуэль у вышедшего на замену полузащитника Антона Макурина.

Ближе к середине тайма хозяева прилично прижали челябинцев к воротам. Очередной голевой момент возник после углового. Сергей Глазков, кажется, впервые в этом матче совершил помарку — ошибся на выходе, но мяч после удара игрока «Новосибирска» угодил в сетку с внешней стороны.

После этого игра немного успокоилась. Все-таки сказывалась жара в Новосибирске. Оставшееся время команды спокойно доиграли этот матч, хотя в самой концовке челябинцы могли вырвать победу, создав два сумасшедших момента. Особенно шикарный шанс был после выхода Максима Руднева «1 на 1» с вратарем хозяев. В итоге нулевая ничья, которую язык не повернется назвать скучной.

Следующий матч ФК «Челябинск» проведет на своем поле — 30 июля на стадионе «Центральный» подопечные Виктора Булатова принимают одного из главных фаворитов турнира — ФК «Тюмень».