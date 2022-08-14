Футболисты «Челябинска» разгромили «Урал-2» в Екатеринбурге

Южноуральский клуб одержал победу со счетом 3:0

Сегодня, 14 августа, состоялся очередной тур во второй лиге футбольного первенства России. ФК «Челябинск» одержал крупную гостевую победу в Екатеринбурге над «Уралом-2» со счетом 3:0. Однако счет не должен вводить в заблуждение — матч получился сложным для южноуральцев, а исход борьбы был решен на последних минутах игры, сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».

Наставник гостей Виктор Булатов сделал в старте пару изменений по сравнению с прошлым победным матчем. В частности, впервые с первых минут вышел новичок Евгений Лопатько. Кроме того, место в центре заняли Илья Шведюк, выходивший неделю назад на замену, и Павел Крыжевских.

Первый острый момент наши футболисты создали на 8 минуте. Заброс Виктора Курышева со штрафного вызвал небольшую панику во владениях хозяев. Вратарь «Урала-2» пошёл на матч, но выронил его. Ошибкой наши парни не воспользовались. Минут через 10 снова Курышев прострелил в штрафную, откуда едва не забил Максим Руднев. Его удару головой немного не хватило силы.

ФК «Челябинск» нагнетал давление, плотно прибрав игровую инициативу к своим рукам и ногам. Наши парни накатывали одну атаку на ворота соперника за другой, нанесли несколько ударов. Как всегда отутюжил свой фланг наш капитан. Но забить в первой половине, к сожалению, не удалось.

В перерыве Виктор Булатов освежил атаку. Вместо Максима Руднева на поле появился Виктор Сергеев. «Челябинск» сразу же вновь забрал мяч и продолжил планомерно расшатывать оборону хозяев.

Два наиболее опасных момента один за другим гости создали в середине тайма. Сначала после прострела справа и скидки Виктора Курышева практически на линии ворот оказался его тёзка Сергеев. Но мяч отскочил неудачно и помешал Виктору открыть счёт. А спустя пару минут Илья Шведюк из очень сложного положения умудрился пробить по воротам. На этот раз «Урал» спасла крестовина.

Развязка наступила на 83 минуте. Нашим парням удалась быстрая атака сходу. Илья Шведюк бросил мяч направо, где оказался вышедший на замену Владимир Ульяновский. Наш молодой форвард чуть продвинулся вперёд, стрельнул с довольно острого угла с линии вратарской и очень удачно попал в дальний угол — 1:0!

Ну, а на 90-й минуте все стало окончательно ясно. Очередной шедевр, на этот раз ассистентский, сотворил Виктор Курышев. Наш капитан совершил очередной слаломный проход, сместился в центр и изумительным по красоте пасом разрезал всю оборону «Урала», выведя на удар Виктора Сергеева. Тот не промахнулся, забив первый гол за «Челябинск» в сезоне. А уже в компенсированное время третий вышедший на замену игрок нашей команды, Николай Злобин, довел дело до разгрома — 3:0!

Виктор Булатов фантастически угадал с заменами! За команду забили три игрока, вышедшие на поле во втором тайме. «Челябинск» в очных матчах с географическими соседями из Екатеринбурга по-прежнему не знает поражений. Следующую игру наша команда проведет дома против новотроицкой «Носты» 21 августа.