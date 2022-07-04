Футболисты «Челябинска» потерпели первое поражение под руководством Виктора Булатова

В контрольном матче южноуральский клуб уступил ФК «Тюмень» со счетом 1:2

ФК «Челябинск» провел первый контрольный матч при подготовке к сезону-2022/2023. Под руководством нового главного тренера Виктора Булатова южноуральцы на своем поле уступили ФК «Тюмень» со счетом 1:2, сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Как и положено в контрольных матчах, в составах обеих команд было много новичков и тех игроков, кто еще находится на просмотре. Тем не менее соперники практически со старта, без разведки стали искать счастье у чужих ворот. Более опасно это удавалось челябинцам, которые и чаще контролировали мяч, и старались организовать быстрые контратаки. И в итоге нашим футболистам удалось открыть счет. Сделали они это со стандарта. Марат Шайморданов пробил со штрафного в створ, а отраженный вратарем гостей мяч добил Кирилл Сараев.

После того как «Челябинск» повел в счете, тюменцы активизировались, и уже они стали создавать потенциально опасные моменты. Но выручал Сергей Глазков, либо мяч после ударов гостей не попадал в ворота. На перерыв команды ушли с перевесом хозяев — 1:0.

Рисунок матча не очень поменялся и во втором тайме. Соперники поочередно атаковали, но не особо опасно. Было много борьбы и достаточно жестких для товарищеской игры стыков. Первый тревожный для челябинцев звонок прозвучал на 63-й минуте, когда вышедшему на замену Олегу Новикову пришлось спасать ворота после добивания в упор. Затем последовал еще ряд замен и, казалось, игра успокоилась. Но потеря концентрации игроками хозяев в концовке матча стоила им очень дорого. Сначала на 86-й минуте Никита Балахонцев, а затем на 88-й Владимир Лаптев смогли перевернуть игру в пользу «Тюмени». Поражение ФК «Челябинск» — 1:2, через неделю команды сыграют еще раз, на этот раз в Тюмени.

«У нас строится новая команда, игроки в разных физических кондициях, кто-то еще не в оптимальной форме. Тем не менее доволен первым таймом, когда нам многое удавалось. Во второй половине выпустили молодежь, ребята очень старались, но где-то соперник за счет более сбалансированного состава смог забить два гола», — отметил на пресс-конференции наставник ФК «Челябинск» Виктор Булатов.

Известный специалист подчеркнул, что трагедии в поражении не видит. Прошедший поединок Виктор Булатов рассматривал как возможность проверить в деле ближайший резерв клуба, отработать тактические наработки и сочетания игроков в команде.

Напомним, что 14 июня ФК «Челябинск» объявил о заключении контракта с Виктором Булатовым, а 20 июня наставник южноуральского клуба дал первое эксклюзивное интервью «Первому областному», в котором рассказал об этапах своей футбольной карьеры и ожиданиях от работы в штабе южноуральского клуба.