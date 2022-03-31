Футболисты «Челябинска» после зимнего перерыва сыграют с лидером ФНЛ‑2

Южноуральский клуб готовится дать бой «Волге» из Ульяновска

В ближайшие выходные, 2 и 3 апреля, после продолжительной зимней паузы возобновится чемпионат в ФНЛ-2, где выступает ФК «Челябинск». Южноуральский клуб провел первые занятия на домашнем стадионе «Центральный». Накануне команда провела открытую тренировку перед выездом на гостевой поединок против лидера турнира — ульяновской «Волги», сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».

ФК «Челябинск», занимающий второе место, проведет официальный матч 3 апреля в Ульяновске с местной «Волгой», а уже 10 апреля южноуральцы после пятимесячного перерыва сыграют первый домашний поединок. Накануне возобновления первенства в ФНЛ-2 челябинцы провели открытую тренировку для СМИ. Занятие по традиции начиналось с разминки и общих беговых упражнений.

«Настроение у ребят хорошее. Состояние, надеюсь, тоже хорошее. Первые игры покажут, что мы наработали за зиму. Думаю, команда готова на сегодня достаточно хорошо. Готовимся к игре с „Волгой“ по плану. Матч покажет, кто сильнее в данный момент», — говорит главный тренер ФК «Челябинск» Михаил Сальников.

По словам капитана клуба Виктора Курышева, настрой у команды боевой. Все игроки соскучились по футболу и намерены остановить лидера чемпионата.

«Предсезонка прошла здорово, тренировались хорошо. Думаю, к сезону готовы. Настроены на победу, другого варианта нет. Хорошо, что начинаем весеннюю часть турнира матчем с лидером. Первая игра — это всегда эмоции. Тем более в первом круге им проиграли. Надо возвращать должок, брать реванш и быть лучше в конкретной игре»,— добавляет Виктор Курышев.

Директор ФК «Челябинск» уверяет, что никакие тренировки не заменят официальных матчей. И еще рад тому, что в регионе и стране были сняты ковидные ограничения.

«Это облегчит и удешевит нашу работу. Мы уже привыкли жить в том режиме с ограничениями, но теперь быстро перестроимся на прежний лад», — говорит Константин Арестов.

Напомним, после 19 проведенных игр ФК «Челябинск» расположился на второй строчке в таблице ФНЛ-2 (группа 4) и отстает от лидирующей «Волги» на 5 очков. Трансляцию игры можно будет посмотреть на YouTube-канале. Первый домашний матч «Челябинск» проведет дома 10 апреля. Соперник — новотроицкая «Носта». Начало игры — в 17:00.