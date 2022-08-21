Футболисты «Челябинска» одержали третью победу подряд во второй лиге первенства России

На своем поле южноуральцы с минимальным счетом выиграли у «Носты»

Во второй лиге первенства России по футболу в очередном туре победу одержали футболисты «Челябинска». На своем поле подопечные Виктора Булатова выиграли с минимальным счетом (1:0) у новотроицкой «Носты». Автором единственного забитого мяча стал полузащитник южноуральцев Ефим Станиславчук. Это уже третья победа подряд ФК «Челябинск» в турнире, сообщает пресс-служба клуба.

Главный тренер челябинцев Виктор Булатов выставил на матч точно такой же состав, который выходил с первых минут неделю назад против «Урала-2» (Екатеринбург). Хозяева начали активно, уже на первых минутах создав два опасных момента подряд. Отличным получился проход на 27 минуте — Илья Шведюк оказался прямо по центру перед воротами, но защитники выбили мяч на угловой. После этого игра как-то успокоилась и до перерыва команды лишь раз взорвались. Это Виктор Курышев, в прыжке замыкал прострел справа и едва не попал в нижний угол.

В перерыве Виктор Булатов сделал одно изменение. Вместо Никиты Зырянова на поле вышел Марат Шайморданов. И буквально сразу «Челябинск» создал опасный голевой момент. Вратарь гостей выручил свою команду после удара в упор в исполнении Никиты Супагина.

На исходе часа игры «Челябинск», наконец, забил. Увы, чуть раньше боковой судья зафиксировал офсайд. Но хозяева не отчаялись и на 72-й минуте добились-таки своего. Фантастический по точности и красоте выстрел из-за пределов штрафной удался Ефиму Станиславчуку. Мяч вонзился точно в девятку! Есть первый гол нашего 18-летнего полузащитника за основную команду!

На кураже наши парни бросились добивать соперника и в течение пары минут создали два голевых момента. Особенно хороший шанс был у вышедшего на замену Виктора Сергеева. Вратарь «Носты» выручил свою команду.

Уже на 90-й минуте герой матча Ефим Станиславчук ворвался в штрафную «Носты», где, как показалось, получил по ногам. А затем еще и желтую карточку от арбитра. За симуляцию. Но и одного мяча «Челябинску» хватило для победы. Третьей подряд!

Следующий поединок ФК «Челябинск» сыграет 27 августа. На стадионе «Центральный» подопечные Виктора Булатова проведут поединок против ижевского «Зенита».