Футболисты «Челябинска» одержали седьмую победу подряд в ФНЛ‑2

На своем поле южноуральский клуб уверенно обыграл ФК «Оренбург‑2» — 3:0

Футбольный клуб «Челябинск» одержал седьмую победу подряд в первенстве ФНЛ-2. На своем поле южноуральцы обыграли ФК «Оренбург-2» со счетом 3:0. Челябинцы занимают третью сторочку в турнирной таблице, имеют хорошие шансы завоевать золотые медали и получить возможность выйти в ФНЛ-1, сообщает пресс-служба южноуральского клуба.



За тур до конца чемпионата челябинская команда набрала столько же очков, сколько ульяновская «Волга», — по 59. Команды уступаю в одно очко лишь «Тюмени», которая свое выступление в сезоне уже завершила. Матч против «Оренбурга» должен был стать для нашей команды гостевым, но клубы договорились провести его в Челябинске, так как в Оренбурге реконструируют стадион.



В начале матча хозяева могли отличиться. Вратарь «Оренбурга-2» спас свою команду после удара из штрафной. «Челябинск» владел преимуществом и наступал на ворота соперника, подавая один угловой за другим. И очередной корнер завершился голом. Подачу с угла замкнул Максим Руднев. Позже также с углового южноуральцы увеличили разрыв в счете. В составе нашей команды отличился Дмитрий Бакай. Челябинцы по-прежнему владели преимуществом. В самом конце тайма могли довести счет до крупного, но не повезло, и мяч попал в перекладину.



С началом второго тайма характер игры не изменился. «Челябинск» сумел довести счет до крупного. Никита Касаткин идеально навесил с угла поля, а Вячеслав Демин с метра вонзил мяч в ворота. Это первый гол в сезоне для молодого защитника. В оставшееся до конца время челябинцы просто сыграли в свое удовольствие. В итоге — победа челябинцев со счетом 3:0. Наша команда продолжает борьбу за самые высокие места.



Заключительный поединок сезона южноуральцы проведут 4 июня. На стадионе «Центральный» они примут ФК «Лада-Тольятти».

