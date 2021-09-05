Футболисты «Челябинска» одержали седьмую победу подряд в чемпионате России

Южноуральский клуб уверенно обыграл омский «Иртыш» — 4:1

В очередном матче второго дивизиона Футбольной национальной лиги ФК «Челябинск» на своем поле победил омский «Иртыш» — 4:1 и сохранил за собой лидерство в турнирной таблице. Это уже седьмая победа подряд на старте чемпионата, наша команда остается единственной во всей ФНЛ-2, которая не потеряла в сезоне ни одного очка, сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».

Игра получилась богатой на события. В центре внимания оказался главный судья встречи, который назначил пять пенальти, два из которых команды не реализовали, а также показал 9 желтых и 2 красных карточки!

Уже в дебюте челябинцы поразили ворота соперника. Однако судья гол Егора Дорохова не засчитал — офсайд. А на 14-й минуте гости поймали наших на контратаке и Сергей Глазков сбил соперника в собственной штрафной. Пенальти! И жёлтая карточка нашему вратарю. Но Сергей в тигрином броске вытащил мяч из правого от себя угла. Великолепный сэйв!

На 23-й минуте Марат Шайморданов пробил головой после навеса справа — вратарь гостей был на месте. Но это, как оказалось, была разминка. Буквально через несколько секунд Эдуард Валиахметов исполнил очередную передачу, ставшую голевой. Пас справа в гол преобразовал Егор Дорохов — 1:0 на 24-й минуте.

На 33-й минуте судья во второй раз назначил пенальти в наши ворота. На этот раз игрок Омска Иван Донсков голкипера хозяев переиграл. Но не успел «Иртыш» порадоваться, как судья наказал уже их. Третий пенальти! Увы, Марат Шайморданов пробил мимо.

После перерыва не прошло и двух минут, как челябинцы провели опасную атаку. Эдуард Валиахметов на замахе убрал соперника и отпасовал Касаткину, против которого соперник сфолил. 4-й в матче пенальти! На этот раз Марат Шайморданов спокойно развел вратаря и мяч по углам — 2:1.

На 65-ой минуте челябинцы провели образцовую атаку. Егор Дорохов в штрафной отпасовал на Касаткина и Никита мощно вонзил мяч в самую девятку — 3:1. А за 15 минут до конца против Марата Шайморданова грубо сыграли в штрафной. Марат с «точки» оказался точен — 4:1.

После этого Михаил Сальников сделал тройную замену, отправив отдыхать всех героев матча с нашей стороны — Егора Дорохова, Марата Шайморданова и Никиту Касаткина. Концовка прошла более или менее спокойно. Хотя челябинцы имели ещё одну возможность забить после опасного штрафного. Но мяч на себя приняла омская стенка.

С учетом прошлого сезона ФК «Челябинск» одерживает уже 15-ю победу подряд. В нынешнем чемпионате южноуральский клуб остается единственным во втором дивизионе ФНЛ, который не потерял ни одного очка в этом сезоне.