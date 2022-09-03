Футболисты «Челябинска» одержали пятую победу подряд во второй лиге первенства России

В гостях южноуральцы с минимальным счетом обыграли «Химик-Август» — 1:0

Во второй лиге первенства России по футболу в седьмом туре победу одержали футболисты «Челябинска». В гостевом поединке подопечные Виктора Булатова с минимальным счетом обыграли «Химик-Август» — 1:0. Автором единственного забитого мяча стал полузащитник южноуральцев Владимир Ульяновский. Это уже пятая победа подряд челябинской команды в турнире, сообщает пресс-служба клуба.



Челябинцы начали активно, сразу взяв мяч под контроль и сумели забить быстрый гол. Илья Шведюк прострелил в штрафную, Николай Злобин пропустил мяч и Владимир Ульяновский забил в упор. Через несколько минут хозяева ответили контратакой. Позже гости быстро разыграли штрафной,​ Виктор Сергеев оказался перед воротами соперника, но пробил точно во вратаря. Отскок поймал Владимир Ульяновский, но голкипер хозяев совершил великолепный сэйв и выручил свою команду.



Второй тайм начали активнее хозяева, которым надо было отыгрываться. «Химик-Август» взял инициативу под свой контроль, много атаковал, но южноуральские футболисты спокойно защищались и не давали создавать опасные моменты у своих ворот. На 53 минуте Илья Шведюк получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Однако челябинцы сумели сохранить преимущество и заработать важные три очка. Трудовая и очень нужная победа, которая стала для южноуральской команды уже шестой подряд с учетом кубкового матча.



Челябинский клуб вышел на первое место в группе 4, но у ближайшего преследователя ФК «Тюмень» есть матч в запасе. Следующий матч ФК «Челябинск» сыграет 10 сентября дома против пермского «Амкара».

