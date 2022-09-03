Во второй лиге первенства России по футболу в седьмом туре победу одержали футболисты «Челябинска». В гостевом поединке подопечные Виктора Булатова с минимальным счетом обыграли «Химик-Август» — 1:0. Автором единственного забитого мяча стал полузащитник южноуральцев Владимир Ульяновский. Это уже пятая победа подряд челябинской команды в турнире, сообщает пресс-служба клуба.
Челябинцы начали активно, сразу взяв мяч под контроль и сумели забить быстрый гол. Илья Шведюк прострелил в штрафную, Николай Злобин пропустил мяч и Владимир Ульяновский забил в упор. Через несколько минут хозяева ответили контратакой. Позже гости быстро разыграли штрафной, Виктор Сергеев оказался перед воротами соперника, но пробил точно во вратаря. Отскок поймал Владимир Ульяновский, но голкипер хозяев совершил великолепный сэйв и выручил свою команду.
Второй тайм начали активнее хозяева, которым надо было отыгрываться. «Химик-Август» взял инициативу под свой контроль, много атаковал, но южноуральские футболисты спокойно защищались и не давали создавать опасные моменты у своих ворот. На 53 минуте Илья Шведюк получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Однако челябинцы сумели сохранить преимущество и заработать важные три очка. Трудовая и очень нужная победа, которая стала для южноуральской команды уже шестой подряд с учетом кубкового матча.
Челябинский клуб вышел на первое место в группе 4, но у ближайшего преследователя ФК «Тюмень» есть матч в запасе. Следующий матч ФК «Челябинск» сыграет 10 сентября дома против пермского «Амкара».
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес