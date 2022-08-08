Футболисты «Челябинска» одержали первую победу в сезоне во второй лиге первенства России

Южноуральский клуб в гостях разгромил «Оренбург‑2» со счетом 3:0

В третьем туре первенства России по футболу во второй лиге футбольный клуб «Челябинск» обыграл на выезде «Оренбург-2» со счетом 3:0. Это первая победа южноуральцев в сезоне, которая позволила команде подняться на шестое место в турнирной таблице, сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».

Наставник южноуральского клуба Виктор Булатов немного изменил стартовый состав по сравнению с предыдущим матчем. В частности, на поле появился новичок, только в начале недели пополнивший состав челябинцев, Илья Азявин. Кроме того, с первых минут вышли Павел Крыжевских и Максим Руднев, который заменил на острие Виктора Сергеева.

Игра началась с атак нашей команды, тем не менее первый острый момент создали хозяева. Проход и прострел с левого фланга закончился ударом почти в упор игрока «Оренбурга-2». Правда, в этом эпизоде судья зафиксировал нарушение правил — Сергею Глазкову в стыке досталось по носу.

Ответ «Челябинска» ждать себя не заставил. Наши парни выскочили в атаку 3 в 2. У Никиты Зырянова были варианты отдать направо или налево Рудневу или Супагину. Но Никита пробил сам и момент упустил. Одним из самых активных в составе нашей команды был капитан Виктор Курышев, который без устали утюжил свой левый фланг.

На 20-й минуте полузащитник хозяев Денис Феденко совершил хороший проход на дриблинге и едва не пробил Сергея Глазкова — немного мимо. Надо отдать должное «Оренбургу», молодая команда не поставила автобус и не отсиживалась всей командой в обороне.

Явный момент челябинцы упустили примерно на 35-й минуте. После подачи с углового и удара Ильи Азявина мяч совсем немного разминулся с дальним углом, причем вратарь хозяев среагировать уже не успевал. И когда уже казалось, что первый тайм будет безголевым, «Челябинск» забил. После передачи с левого фланга мяч оказался в штрафной хозяев. Рикошет от защитника дезориентировал вратаря, и оказавшийся перед воротами Максим Руднев практически в упор вколотил снаряд в сетку — гол в раздевалку!

Второй тайм начался ровно так же, как закончился первый, — с гола «Челябинска». Это Виктор Курышев чудесно выстрелил с линии штрафной. Вратарь «Оренбурга-2» был в этой ситуации статистом. Таким образом, уже на 47-й минуте наши парни повели с комфортным преимуществом.

После этого гости окончательно успокоились и взяли игру и мяч под свой полный контроль. Челябинцы поймали кураж, владели громадным преимуществом, а когда теряли мяч, тут же включали прессинг и тут же возвращали себе. На 60-й минуте Илья Шведюк здорово выстрелил из-за пределов штрафной и сотряс перекладину ворот соперника. Первым на добивание оказался вышедший на замену Виктор Сергеев и головой дослал мяч в ворота. К сожалению для нашего форварда, судья зафиксировал офсайд.

Через 5 минут уже Виктор Сергеев выступил ассистентом для Максима Руднева. Прострел слева Максим замыкал ударом в касание в нижний угол. Вратарь хозяев успел сложиться и вытащить мяч. Третий гол назревал. Было ощущение, что он вот-вот состоится. Но вместо этого минут за 15 до конца «Оренбург» опасно огрызнулся. Сергей Глазков вытащил мяч из ближнего угла после очень опасного выстрела. На добивание первым был также игрок хозяев, но нарушил правила. В ответной атаке Виктор Сергеев упал в штрафной «Оренбурга-2» не без помощи соперника. Но судья пенальти не увидел.

На десерт Илья Шведюк еще раз едва не пробил вратаря «Оренбурга». Тот отбил мяч после удара хавбека в штангу. «Челябинск» точно наиграл на крупную победу, создав уйму моментов во втором тайме. И все-таки третий мяч случился. Виктор Сергеев, которому очень не везло в этом матче, сделал голевой ассист на Илью Шведюка, и тот довел дело до разгромной победы — 3:0.

Таким образом ФК «Челябинск» поднялся на 6-е место в турнирной таблице. Следующий матч южноуральцы проведут 14 августа в Екатеринбурге с «Уралом-2».