Футболисты «Челябинска» идут без поражений в чемпионате ФНЛ

Наша команда одержала четвертую победу подряд

Сегодня, 15 августа, на стадионе «Центральный» футболисты «Челябинска» одержали очередную победу во втором дивизионе Футбольной национальной лиги. На сей раз подопечные Владимира Сальникова взяли верх над «Зенитом» из Ижевска (1:0) и возглавили турнирную таблицу первенства, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Игра была равной, хотя встречались лидер и аутсайдер чемпионата. Гости первыми нанесли удар в створ. Ижевчане довольно активно начали игру, нисколько не тушуясь и не обращая внимания на соперника. И уже на первых минутах дважды потревожили Олега Новикова. Отметим, что вратарь ФК «Челябинск» несколько раз спасал команду. За 5 минут до конца первого тайма гости едва не открыли счёт. Главный бомбардир «Зенита» оказался в убойной позиции перед нашими воротами, но Олег Новиков выручил свою команду.

Второй тайм хозяева поля начали активно — много атаковали, но все никак не могли забить. За 10 минут до финального свистка «Челябинск» едва не пропустил — соперники убежали в контратаку, но на сей раз голкипера подстраховали защитники. И тут же наступила развязка. Теперь уже хозяева убежали в свою контратаку. Эдуард Валиахметов сделал классный кросс в штрафную с правого фланга и вышедший на замену Владимир Ульяновский вколотил мяч в ворота! Это первый гол 17-летнего форварда за главную команду! И сразу победный.

Эта победа позволила ФК «Челябинск» возглавить турнирную таблицу первенства ФНЛ. В следующем матче южноуральцы сыграют 21 августа в Перми с местным «Амкаром».

Автор: Степан Тимощук