Сегодня, 15 августа, на стадионе «Центральный» футболисты «Челябинска» одержали очередную победу во втором дивизионе Футбольной национальной лиги. На сей раз подопечные Владимира Сальникова взяли верх над «Зенитом» из Ижевска (1:0) и возглавили турнирную таблицу первенства, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».
Игра была равной, хотя встречались лидер и аутсайдер чемпионата. Гости первыми нанесли удар в створ. Ижевчане довольно активно начали игру, нисколько не тушуясь и не обращая внимания на соперника. И уже на первых минутах дважды потревожили Олега Новикова. Отметим, что вратарь ФК «Челябинск» несколько раз спасал команду. За 5 минут до конца первого тайма гости едва не открыли счёт. Главный бомбардир «Зенита» оказался в убойной позиции перед нашими воротами, но Олег Новиков выручил свою команду.
Второй тайм хозяева поля начали активно — много атаковали, но все никак не могли забить. За 10 минут до финального свистка «Челябинск» едва не пропустил — соперники убежали в контратаку, но на сей раз голкипера подстраховали защитники. И тут же наступила развязка. Теперь уже хозяева убежали в свою контратаку. Эдуард Валиахметов сделал классный кросс в штрафную с правого фланга и вышедший на замену Владимир Ульяновский вколотил мяч в ворота! Это первый гол 17-летнего форварда за главную команду! И сразу победный.
Эта победа позволила ФК «Челябинск» возглавить турнирную таблицу первенства ФНЛ. В следующем матче южноуральцы сыграют 21 августа в Перми с местным «Амкаром».
Автор: Степан Тимощук