Футболисты «Челябинск-ОСШ» одержали гостевую победу в 15-м туре Юношеской футбольной лиги. Южноуральская команда в Кемерово обыграла местный «Кузбасс-СШОР» со счетом 5:0. Эта победа стала для челябинцев четвертой подряд в лиге, сообщает пресс-служба челябинского клуба.
Артем Ахмедьянов записал на свой счет очередные два мяча, также дублем отметился Виктор Спиридонов. Еще один неотразимый удар нанёс Даниил Бахвалов. После результативной победы подопечные Алексея Власова набирают 34 очка и укрепляются на втором месте турнирной таблицы.
Следующий матч в «ЮФЛ-Сибирь» наши футболисты проведут в гостях. 16 сентября в Барнауле челябинцы сыграют против «СШОР по футболу А. Смертина». Начало матча в 15:00.
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