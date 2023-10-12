Футболисты «Челябинск-ОСШ» обыграли лидера чемпионата ЮФЛ

Победу над «Уралом» одержала команда 2007 года рождения





В 28-м туре ЮФЛ в дивизионе «Приволжье» две челябинские команды юношей на домашнем поле принимали лидера турнирной таблицы «Урал» из Екатеринбурга. На стадионе «Центральный» команда 2007 года рождения совершила сенсацию и обыграла Академию команды Российской премьер-лиги со счетом 2:1, сообщает пресс-служба челябинской областной спортивной школы.



Челябинские футболисты с самого начала старались завладеть инициативой и забить быстрый гол. Уже на 7-ой минуте нападающий южноуральцев Артем Ахмедьянов вывел хозяев вперед. Лидер дивизиона «Приволжье» не ожидал такого напора со стороны челябинцев, но смогли выровнять игру и сравнять счет до конца первого тайма.



Во втором отрезке матча обе команды старались выйти вперед. Удача оказалась на стороне «Челябинск-ОСШ». На 70-ой минуте Даниил Бахвалов забил второй гол в ворота «Урала». В концовке встречи наши футболисты смогли сдержать натиск гостей и забрать важную победу со счетом — 2:1.



В матче младших команд челябинская команда оказалась слабее Академии команды Российской премьер-лиги. Южноуральцы уступили со счетом 1:4. Единственный гол в составе «Челябинск-ОСШ» забил Никита Фомин.



Свои следующие поединки в ЮФЛ Приволжье команды Областной спортивной школы проведут уже в понедельник, 23 октября. В гостях южноуральские футболисты сыграют против сверстников ФК «Оренбурга».

