Футболистки из Копейска завоевали бронзу на турнире «Кожаный мяч»

Южноуральская команда стала призером среди девушек 2009—2010 годов рождения

В Иваново завершился финал всероссийского турнира по футболу «Кожаный мяч» среди девушек 2009—2010 годов рождения, в котором приняли участие 16 сильнейших команд страны. Бронзовым призером соревнований стал ФК «Копейчанка», в упорном поединке обыгравший сверстниц из Краснодарского края, сообщает региональный Минспорт.

Как сообщили в региональной Дирекции спортивно-массовых мероприятий и всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», во всероссийском финале Челябинскую область представляла футбольная команда «Копейчанка» (тренер команды — Корсеев Александр Николаевич) из Копейска.

На групповом этапе, где все команды-участницы были поделены на 4 группы, южноуральский коллектив боролся за выход в четвертьфинал турнира с футбольными командами из Тверской, Ростовской областей и Республики Карачаево-Черкесия. Одержав 2 победы и сыграв одну игру вничью, «Копейчанка» пробилась в четвертьфинал турнира с первого места в группе, где ей предстояло встретиться с командой из Московской области.

Борьба за путевку в полуфинал выдалась напряженной, но удача оказалась на стороне команды Челябинской области, которая одержала победу 2:1. В полуфинале южноуральские девушки не смогли навязать борьбу соперницам из Волгоградской области, уступив им 0:3.

Зато в поединке за бронзовые медали «Копейчанка» сумела показать хорошую игру. В борьбе за медали южноуральский коллектив обыграл со счетом 3:2 «Кубаночку» из Краснодарского края и завоевал бронзу.