Футболистки из Челябинска завоевали путевку в финальный турнир Первой лиги

На отборочных соревнованиях в Екатеринбурге они заняли второе место

Мини-футбольная женская команда «Южный Урал» заняла второе место на отборочном турнире первенства России в Первой лиге, завершившемся в Екатеринбурге. Челябинки уступили в финальном матче хозяйкам турнира, но завоевали путевку на всероссийский финал соревнований, который пройдет с 22 по 28 апреля в Липецке, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».



Второй этап Первой лиги чемпионата России по мини-футболу среди женских команд принимал Екатеринбург. В нем приняли участие четыре клуба: «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург), «Область-45» (Курган), МФК «Тюмень» (Тюмень) и «Южный Урал» (Челябинск).

В полуфинальном матче челябинские футболистки выиграли у соперниц из Кургана (2:0), а в финальной игре в равном поединке уступили команде из Екатеринбурга — 2:3. Несмотря на поражение, подопечные Владимира Печенкина завоевали путевку на всероссийский финал турнира среди команд Первой лиги. Он пройдет в Липецке с 22 по 28 апреля.

«Считаю, что наши девушки выступили успешно. Хотелось занять первое место. И в финале были шансы для этого: навязали сопернику хорошую борьбу, дважды вели в счете, но пропустили решающий гол за 35 секунд до финального свистка. Сейчас немного отдохнем и начнем усиленно готовиться к всероссийскому финалу соревнований», — рассказал Первому областному информагентству главный тренер команды «Южный Урал» Владимир Печенкин.

По итогам матчей в Екатеринбурге были определены и лучшие игроки турнира. В число лауреатов попала и голкипер челябинской команды Анастасия Парфирьева, она признала лучшим игроком в своем амплуа.