Футболист миасского «Торпедо» Григорий Борисенко забил шедевральный гол во Второй лиге

Полузащитник «черно‑белых» совершил слаломный проход в стиле Лионеля Месси

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Во Второй лиге А был забит один из лучших голов сезона. Его автором стал полузащитник миасского «Торпедо» Григорий Борисенко. В гостевом поединке с омским «Иртышом» футболист «черно-белых» совершил эффектный слаломный проход, завершив атаку точным ударом с острого угла. Его забитый мяч не помог команде одержать победу, итог — ничья 1:1, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Эффектный гол был забит в 10-м туре в группе «Золото» Второй лиги А. Матч «Иртыш» (Омск) — «Торпедо» (Миасс) получился не самым зрелищным, в первом тайме зрители забитых голов не увидели. Зато во втором тайме и случился гол-красавец, в котором бесподобно сыграл Григорий Борисенко.

Атакующий полузащитник южноуральской команды подхватил мяч, на высокой скорости ворвался в штрафную, обыграв двух соперников, и с острого угла отправил снаряд в сетку.

Этот забитый гол не помог «черно-белым» одержать победу. В компенсированное арбитром время в своей последней атаке хозяева поля забили мяч, сравняв счет. Сделал это на 90 + 4-й минуте форвард «Иртыша» Билял Билялов.

Футбол. Сезон-2025/2026. Вторая лига А. Группа «Золото». 10-й тур.

10 апреля. «Иртыш» (Омск) — «Торпедо» (Миасс) — 1:1

Голы: Билал Билалов, 90 + 4 — Григорий Борисенко, 51.

Коллектив из Миасса на текущий момент занимает 8-ю строчку в турнирной таблице и ведет отчаянную борьбу за сохранение прописки в группе «Золото». В следующем туре подопечные Владимира Федорова на своем поле сыграют 3 мая с «Сибирью» из Новосибирска.

Фото: пресс-служба ФК «Иртыш» (Омск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).