Футбольная национальная лига подвела итоги голосования болельщиков, которым предлагалось выбрать из номинантов лучшего игрока Первой лиги по итогам сентября. Наибольшее количество голосов получил полузащитник ФК «Челябинск» Гаррик Левин, сообщает пресс-служба ФНЛ.
«Гаррик Левин на протяжении целого сентября разрывал соперников дриблингом. У полузащитника 18 успешных обводок (9 из них в финальной трети), 3 ключевые передачи и 5 созданных голевых моментов. Главное, что Левин был не только эффектен, но и эффективен: у него 4 + 1 в пяти матчах. Несколько голов — настоящие шедевры», — отмечают в пресс-службе ФНЛ.
Впечатляющий матч Гаррик Левин выдал в домашнем поединке ФК «Челябинск» со столичным клубом «Родина». Полузащитник помог команде выиграть со счетом 4:0, а сам стал автором забитых голов на 78-й и 90-й минутах. Во многом благодаря яркой и результативной игре футболиста челябинский клуб сейчас идет в группе лидеров в Первой лиге. После 13 сыгранных матчей подопечные Романа Пилипчука занимают 5-ю позицию в турнирной таблице.
Ранее мы рассказывали о воспитаннике челябинского футбола, который решил вернуться в родной город и помочь команде успешно дебютировать в Первой лиге.