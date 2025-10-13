Футболист клуба «Челябинск» Гаррик Левин признан лучшим игроком месяца в Первой лиге

В сентябре он забил четыре гола и помог команде закрепиться в группе лидеров турнира

Футбольная национальная лига подвела итоги голосования болельщиков, которым предлагалось выбрать из номинантов лучшего игрока Первой лиги по итогам сентября. Наибольшее количество голосов получил полузащитник ФК «Челябинск» Гаррик Левин, сообщает пресс-служба ФНЛ.

«Гаррик Левин на протяжении целого сентября разрывал соперников дриблингом. У полузащитника 18 успешных обводок (9 из них в финальной трети), 3 ключевые передачи и 5 созданных голевых моментов. Главное, что Левин был не только эффектен, но и эффективен: у него 4 + 1 в пяти матчах. Несколько голов — настоящие шедевры», — отмечают в пресс-службе ФНЛ.

Впечатляющий матч Гаррик Левин выдал в домашнем поединке ФК «Челябинск» со столичным клубом «Родина». Полузащитник помог команде выиграть со счетом 4:0, а сам стал автором забитых голов на 78-й и 90-й минутах. Во многом благодаря яркой и результативной игре футболиста челябинский клуб сейчас идет в группе лидеров в Первой лиге. После 13 сыгранных матчей подопечные Романа Пилипчука занимают 5-ю позицию в турнирной таблице.

Ранее мы рассказывали о воспитаннике челябинского футбола, который решил вернуться в родной город и помочь команде успешно дебютировать в Первой лиге.

